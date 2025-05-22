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Tazminat Karşılığında Şikayetini Geri Çeken Oğuz Murat Aci'nin Eşi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Tazminat Karşılığında Şikayetini Geri Çeken Oğuz Murat Aci'nin Eşi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.05.2025 - 13:29

1 Mart 2024 tarihinde yol kenarında arızalanan ATV araçlarıyla ilgilenen Oğuz Murat Aci 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Annesi Eylem Tok'la ABD'de görüntülenen Cihantimur'un iadesi ve yargılanması için kamuoyu baskı oluşturmuştu. Ancak dün şok bir haber geldi. Aktarılanlara göre hayatının kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi yüklü bir tazminat karşılığında şikayetini geri çekti. Bu olay sosyal medyada da konuşuldu.

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Şükriye Aci 100 milyon tazminat aldığını reddetti.

Şükriye Aci 100 milyon tazminat aldığını reddetti.

Oğuz Murat Aci'nin babası davayı sürdüreceğini söylese de Şükriye Aci oğlunun ve kendisinin hakkı olan tazminatı aldıklarını belirterek kamu davasının devam ettiğini belirtti.

Tabii sosyal medyada insanlar ikiye bölündü.

Tabii sosyal medyada insanlar ikiye bölündü.
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Tepki gösteren de oldu.

Tepki gösteren de oldu.
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Hedef göstermenin yanlış olduğunu savunan da...

Hedef göstermenin yanlış olduğunu savunan da...
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Ülkenin gerçeklerinden dem vuran da oldu.

Ülkenin gerçeklerinden dem vuran da oldu.
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Duruma üzülenler de...

Duruma üzülenler de...
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Parayı almanın normal olduğunu düşünenler de var.

Parayı almanın normal olduğunu düşünenler de var.
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Ailenin satın alındığını düşünen de...

Ailenin satın alındığını düşünen de...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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