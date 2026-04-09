Ogün Alibaş Kimdir? Ogün Alibaş Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ogün Alibaş, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri oldu. Ünlü isimleri de kapsayan operasyon sonrası Alibaş’ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve neden gözaltına alındığı merak konusu haline geldi.

Ogün Alibaş Kimdir?

Ogün Alibaş, sosyal medyada içerik üreticisi olarak tanınan ve özellikle YouTube ile Instagram platformlarında geniş bir takipçi kitlesine ulaşan bir fenomendir. Eğlenceli ve samimi içerikleriyle dikkat çeken Alibaş, genç kullanıcılar arasında bilinen isimlerden biri haline gelmiştir. Alibaş, zamanla kendi kitlesini oluşturarak popülerliğini artırmıştır.

Ogün Alibaş Kaç Yaşında ve Nereli?

Ogün Alibaş 1993 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Aydın doğumlu olan fenomen, eğitim hayatını İstanbul’da sürdürmüş ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde eğitim almıştır.

Ogün Alibaş Ne İş Yapıyor?

Ogün Alibaş, sosyal medya platformlarında içerik üreten bir fenomen olarak tanınıyor. Instagram’da paylaştığı videolarla geniş kitlelere ulaşan Alibaş, özellikle eğlence odaklı içerikleriyle dikkat çekiyor.

Ogün Alibaş Neden Gözaltına Alındı?

Ogün Alibaş, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında birçok kişiyle birlikte adı geçen Alibaş’ın, yürütülen operasyon çerçevesinde işlem gördüğü belirtiliyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
