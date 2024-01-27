Öğrenince Size Küçük Çaplı Şok Geçirtecek Daha Önce Hiç Duymadığınız 21 İlginç Bilgi
Öğrenince Size Küçük Çaplı Şok Geçirtecek Daha Önce Hiç Duymadığınız 21 İlginç Bilgi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bilmediğiniz ve öğrendiğinizde şaşkınlığınızı gizleyemeyeceğiniz, daha önce hiç karşılaşmadığınız 21 sıra dışı bilgiyi sizinle paylaşacağız. Bu bilgiler, genel kültürünüzü zenginleştirecek ve belki de hayata bakış açınızı değiştirecek nitelikte.
İşte karşınızda, bilinmeyene yolculuk yapmanızı sağlayacak, sizi şaşırtacak 21 ilginç bilgi.
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1. Armadillolar her zaman dördüz doğarlar.
2. Bütün tenis raketlerinin elle tek tek örülmesi gerekmektedir.
3. Kalçalarında kırık yaşayan yaşlıların yüzde 50'si bir sene içerisinde hayatını kaybeder.
4. Ahtapotların bir adet merkezi beyni olmasına rağmen her dokunaçlarında bir adet yerel beyinleri de bulunur.
5. B-2 Görünmez Bombardıman Uçaklarının içerisinde bir adet bardak tutucu ve bir adet mikrodalga fırın bulunmaktadır.
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6. Sylvester Stallone, Rocky filmini bir boks maçını izledikten sadece 3 gün sonra yazmıştı.
7. Dikenli Karıncayiyenler, sütlerini ciltlerinden terleme şeklinde çıkartırlar ve yavruları bu teri yalayarak beslenir.
8. Balinaların sütleri, diş macunu kıvamındadır.
9. Avustralya, Ay'dan daha geniştir.
10. Bilim insanları bugüne kadar 117 milyar insanın yaşadığını hesaplamıştır.
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11. Alaca Şahinler, avına doğru dalış yaparken 320 km hızla uçabilirler.
12. Fortune 500 şirketleri arasında, kadın CEO sayısının John isimli CEO sayısını aştığı ilk yıl 2018 oldu.
13. Tüm dünyada sadece 25 tane zeplin bulunmaktadır.
14. Bir otel ve motel arasındaki fark, otelde odalara içeriden girerken, motellerde dışarıdan girmenizdir.
15. En pahalı sıvı 4 litresi 39 milyon dolar olan akrep zehiridir.
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16. Bir kedinin kulağında 32 kas bulunur.
17. Avustralya'da milyonlarca deve var.
18. Bağırsaklarınızda yaklaşık 10 kilo bakteri bulunmaktadır.
19. Azı dişleri çoğu insanın ağzındaki en koyu renkli dişlerdir.
20. Filler de kediler gibi mırlayabilir.
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21. Erkek zürafaların girdiği cinsel ilişkilerin yüzde 70'i diğer erkek zürafalarladır.
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