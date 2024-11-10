Oğluşunu Kucağına Alıp Anne Olmaya Hazırlanan Pınar Deniz'in Cinsiyet İtirafı Tartışma Yarattı!
Oğluşunu Kucağına Alıp Anne Olmaya Hazırlanan Pınar Deniz'in Cinsiyet İtirafı Tartışma Yarattı!
Uzun zamandır aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Pınar Deniz şu sıralar magazin dünyasının göz bebeği. Bunda karnındaki minik bebeğinin de büyük etkisi var elbette. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu yaptığı her açıklamayla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncuyu gördüğü yerde sorularını hazırlayan muhabirler geçtiğimiz gün Deniz'i yeniden görüntüledi. Pınar Deniz bu kez doğmamış bebeğinin cinsiyetine ilişkin itirafta bulunurken 'İnşallah oğlum üzülmez' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım iki buçuk yıldır yaşadıkları aşklarını 17 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir törenle nikahla taçlandırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısacık zaman içinde bir ömür boyu mutluluğa "Evet!" diyen ünlü çiftimizin bu denli gözleri üzerine çekmesindeki asıl sebepse bir bebek bekledikleri haberi oldu.
Minicik bir çekirdek aile olacak olmamının büyük heyecanını yaşayan oyuncu çift ne deseler, ne yapsalar dikkatleri üzerine çekiyor.
Günden güne büyüyen göbüşüyle gözlerimizden kalpler çıkarmayı başaran Deniz'in "Çocuğumu daha çok hissettiğim bir yerdeyim o yüzden mutluyum yani" diyerek yaptığı hamilelik açıklaması da manşetlere oturmuştu.
Güzel oyuncu önceki gün de Akmerkez'de kameralara takıldı. "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna gülerek cevap veren Deniz, "Her şey değişti. Artık iki kişilik düşünüyorum. Her şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Spor yaparken bile bütün rutinlerimi değiştirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eşinin duygularını "O da heyecanlı bende. Çok mutluyum. Kendimi sosyal medyada görünce nefret edeceğim" diyerek aktarıp şakalar yapan ünlü oyuncu "Erkek ismi zormuş. Tavsiyeniz var mı?" diyerek muhabirlere danıştı.
Hamile ünlülere sorulan ilk sorulardan "Baby Shower yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu da cevaplayan Deniz'in "Yapmam derim en büyüğü yaparım diye korkuyorum. Ben o konuda üşengecim. Bir arkadaşım yapar anca öyle" diyerek samimiyetini konuşturdu.
Doğumun nerede olacağını da açıklayıp "İnşallah doğum burada olacak" dedi. Bu sıra da bir de itirafta bulunan Pınar Deniz, "Oğlum inşallah ileride buna üzülmez. Kız çocuğu diye hayal etmiştim. Ama şu an erkek olduğu için çok mutluyum" dedi.
Pınar Deniz'in bebeğinin cinsiyeti hakkındaki sözleriyse kullanıcılar arasında tartışmaya yol açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın