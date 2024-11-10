Oğluşunu Kucağına Alıp Anne Olmaya Hazırlanan Pınar Deniz'in Cinsiyet İtirafı Tartışma Yarattı!

Uzun zamandır aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Pınar Deniz şu sıralar magazin dünyasının göz bebeği. Bunda karnındaki minik bebeğinin de büyük etkisi var elbette. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu yaptığı her açıklamayla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncuyu gördüğü yerde sorularını hazırlayan muhabirler geçtiğimiz gün Deniz'i yeniden görüntüledi. Pınar Deniz bu kez doğmamış bebeğinin cinsiyetine ilişkin itirafta bulunurken 'İnşallah oğlum üzülmez' dedi.