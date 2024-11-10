Arzu Sabancı Kurduğu Markasını Devredeceği Torunu Arzu Alara'yla Amerika Sokaklarında Poz Kesti!
Arzu Sabancı Kurduğu Markasını Devredeceği Torunu Arzu Alara'yla Amerika Sokaklarında Poz Kesti!
Sabancı ailesi şu sıralar cemiyet hayatının olduğu kadar magazin dünyasının da popüler isimelerinden. Özellikle Arzu Sabancı bu listenin başında yer alıyor desek yeridir. Sosyetik güzel bu kez de oğlu Hacı ve gelini Nazlı, eşi Ömer ve biricik torunu Arzu Alara'yla Amerika'ya gitti. Arzu Hanım pamuklara sardığı torunuyla poz vermeyi de ihmal etmedi. Moda ikonu haliyle takılıp aynı montları giyen babaanne ve toruna kalplerle dolu yorumlar yağdı. Arzu Sabancı'nın aile gezmesi pozları kısa sürede gündem oldu.
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Cemiyet dünyasının önde gelen isimlelerinden Arzu Sabancı'yı tanımayan yoktur aranızda. Kendisi; Ömer Sabancı'nın eşi, Hacı, Hakan ve Kerim kardeşlerin de biricik annesi.
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Asaletiyle sık sık gözleri üzerine toplamayı başaran Arzu Hanım'ın magazin dünyasındaki popülerliği de günden güne artıyor desek yeridir.
Tavırları, sağlam kuralları ve zarif duruşuyla öne çıkarken, kariyeriyle karşımıza çıkan Arzu Sabancı geçtiğimiz günlerde yeni podcast, Ceylan Atınç ile Bunu Bi Konuşalım'ın ilk konuğu olmuştu.
Elektronik müziğe olan sevgisinden bahsederken "DJ Desire" itirafıyla gündemde bomba etkisi yaratmıştı kendisi.
Biricik gelini Nazlı Sabancı'yla da şu sıralar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen sosyetik güzelin ince çizgisiyse pamuklara sardığı torunu Arzu Alara!
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Kendisi katıldığı podcastte kendi adını da taşıyan torunu hakkındaki planlarından da bahsetmişti. Kendi markasını torununa daha ileriye taşısın diye devredeceğinden bahseden Arzu Sabancı, markasının adı olan 'AS' ile uyumlu olması açısından torunun adının Arzu Alara Sabancı olduğunu söylemişti.
Arzu Sabancı, geleceğini şimdiden planladığı torunuyla bu kez de Amerika sokaklarında poz verdi. Gelinin emoji kuralını bu kez es geçmesi de gözden kaçmadı.
Hatta ikonik babanne ve torun aynı montlarla gezerek adeta stillerini konuşturdu.
Arzu Sabancı'nın Instagram hesabından paylaştığı pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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