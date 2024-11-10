Arzu Sabancı Kurduğu Markasını Devredeceği Torunu Arzu Alara'yla Amerika Sokaklarında Poz Kesti!

Sabancı ailesi şu sıralar cemiyet hayatının olduğu kadar magazin dünyasının da popüler isimelerinden. Özellikle Arzu Sabancı bu listenin başında yer alıyor desek yeridir. Sosyetik güzel bu kez de oğlu Hacı ve gelini Nazlı, eşi Ömer ve biricik torunu Arzu Alara'yla Amerika'ya gitti. Arzu Hanım pamuklara sardığı torunuyla poz vermeyi de ihmal etmedi. Moda ikonu haliyle takılıp aynı montları giyen babaanne ve toruna kalplerle dolu yorumlar yağdı. Arzu Sabancı'nın aile gezmesi pozları kısa sürede gündem oldu.