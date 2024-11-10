'Müstehcen Sahneler' Gereği TikTok'ta Yasaklanmıştı: Hadise'nin Fragman Tepkisine Demet Akalın'dan Çıkış!

Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan'la başrollerinde yer aldığı 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanının TikTok'ta yasaklanması üzerine epey öfkelendi. Tepkisini Instagram ve Twitter hesaplarından sitemli bir mesajla gösterdi. Ünlü şarkıcı, dizi fragmanında 'müstehcen' sahneler olduğu gerekçesiyle yasakla karşılaşması sonrası 'Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde “ahlaksız” oluyor!' ifadelerini kullandı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan olay hakkında pek çok yorum yapıldı. Bu sırada konuya dahil olan Demet Akalın'ın Hadise'nin 'sarılma' ifadesini tiye alması dikkatlerden kaçmadı.