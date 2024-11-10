'Müstehcen Sahneler' Gereği TikTok'ta Yasaklanmıştı: Hadise'nin Fragman Tepkisine Demet Akalın'dan Çıkış!
'Müstehcen Sahneler' Gereği TikTok'ta Yasaklanmıştı: Hadise'nin Fragman Tepkisine Demet Akalın'dan Çıkış!
Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan'la başrollerinde yer aldığı 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanının TikTok'ta yasaklanması üzerine epey öfkelendi. Tepkisini Instagram ve Twitter hesaplarından sitemli bir mesajla gösterdi. Ünlü şarkıcı, dizi fragmanında 'müstehcen' sahneler olduğu gerekçesiyle yasakla karşılaşması sonrası 'Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde “ahlaksız” oluyor!' ifadelerini kullandı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan olay hakkında pek çok yorum yapıldı. Bu sırada konuya dahil olan Demet Akalın'ın Hadise'nin 'sarılma' ifadesini tiye alması dikkatlerden kaçmadı.
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Dillere pelesek olan şarkıları, sahne şovları ve kostümleriyle magazin gündeminden düşmeyen Hadise, kariyerini bir farklı noktaya taşıyarak oyunculuğa soyunmuştu.
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Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşı Seda Bakan'la birlikte internet yapımı için kamera karşısına geçti. Merakla beklenen ikili 'Esas Oğlan' dizisinin başrollerini paylaştı.
22 Kasım'da dijital bir platformda izleyenlerle buluşmaya hazırlanan dizinin fragmanı da önceki günlerde yayınlandı. Hatta yayınlanan fragman kısa sürede büyük ses getirdi.
Ancak, beğeni toplayan fragman TikTok cephesinde yasakla karşılaştı. Dizinin fragmanı 'müstehcen sahneler var' gerekçesiyle yayından kaldırıldı.
Dizide 'Hera' karakterine hayat veren Hadise, TikTok'un yasak kararından sonra sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü.
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Ünlü şarkıcının "Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde 'ahlaksız' oluyor!" sözleri kısa sürede gündem oldu.
Hadise'nin ateş püsküren paylaşımına pek çok destek gelirken, aksi yönde yorumlar yapanlar, tiye alanlar da vardı. Bu kervana Demet Akalın da katıldı.
Ünlü şarkıcı Demo, açıklama yapan Hadise'nin 'sarılma' demesiyle dalga geçti.
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