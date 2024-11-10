Ortalık Fena Karıştı: 300 Biletin Karaborsadan Satıldığı Ortaya Çıkan Semicenk Konserinde Tansiyon Yükseldi!
Ortalık Fena Karıştı: 300 Biletin Karaborsadan Satıldığı Ortaya Çıkan Semicenk Konserinde Tansiyon Yükseldi!
Geçtiğimiz akşam İstanbul'da konser veren Semicenk konserinde beklenmeyen olaylar yaşandı. Ünlü şarkıcının 300 biletinin karaborsadan satıldığı ortaya çıktı. Yaşananlarla beraber konser alanının girişinde ortalık fena karıştı. İçeri alınmayan dinleyicilerin sinir kat sayısı artarken güvenlikle kavga edenler de oldu. Şiddet iddialarının patlağı konserde tepkiler çığ büyürken gergin anlar sosyal medyaya taşındı. Semicenk ise konser anında bir açıklama yapmazken ilerleyen saatlerde Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Gelin detaylara birlikte bakalım...
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İlk olarak O Ses Türkiye yarışmasıyla karşımıza çıkan Semicenk, daha sonra 'Pişman Değilim', ' Canın Sağ Olsun', 'Unutmak Öyle Kolay mı Sandın' gibi parçalarıyla kısa sürede inanılmaz bir dinleyici kitlesi elde etti.
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Hemen hemen her konserine ilginin epey yoğun olduğunu bildiğimiz Semicenk önceki akşam hiç beklenmeyen bir olayla gündeme damgasını vurdu.
Ünlü şarkıcı Bostancı Gösteri Merkezi’nde dinleyecilerine keyifli bir gece yaşatacakken tatsız olaylar yaşandı. Konserde yaklaşık 300 biletin karaborsadan satıldığı ortaya çıktı.
Para verip bilet alan dinleyicilerin konser alanına alınmaması üzerine güvenliklerle arasında büyük arbede çıktı. Tansiyonun hızla yükseldiği anlarda giriş kapısındaki cam kırılırken, bir kadının güvenlik görevlisi tarafından şiddet gördüğü iddiası ortalığı karıştırdı.
Biletlerin iadesini ve paralarını geri isteyen dinleyicilerin öfkesi dinmedi. Yapımcı firma mağdurların dekontlarını isterken aracı firmalara dava açmalarını talep etti.
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Normalde 500 liraya satılan Semicenk konseri biletlerinin karaborsa üzerinden 1000 liraya satıldığı öğrenildi.
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Gelin sosyal medyaya yansıya tepkilerden birkaçını da beraber görelim...
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Konserden sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Semicenk, dinleyicilerini bilet konusunda uyardı.
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