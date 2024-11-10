Ortalık Fena Karıştı: 300 Biletin Karaborsadan Satıldığı Ortaya Çıkan Semicenk Konserinde Tansiyon Yükseldi!

Geçtiğimiz akşam İstanbul'da konser veren Semicenk konserinde beklenmeyen olaylar yaşandı. Ünlü şarkıcının 300 biletinin karaborsadan satıldığı ortaya çıktı. Yaşananlarla beraber konser alanının girişinde ortalık fena karıştı. İçeri alınmayan dinleyicilerin sinir kat sayısı artarken güvenlikle kavga edenler de oldu. Şiddet iddialarının patlağı konserde tepkiler çığ büyürken gergin anlar sosyal medyaya taşındı. Semicenk ise konser anında bir açıklama yapmazken ilerleyen saatlerde Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Gelin detaylara birlikte bakalım...