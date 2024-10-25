Oğlunun TUSAŞ'ta Mühendis Olduğunu Söyleyen Prof. Dr. Arif Verimli'den "Cahille Sohbeti Kesin" Mesajı!
Oğlunun TUSAŞ'ta Mühendis Olduğunu Söyleyen Prof. Dr. Arif Verimli'den "Cahille Sohbeti Kesin" Mesajı!
14 sene Müge Anlı ile çalıştıktan sonra yıllarını ayıran psikiyatrist doktor Arif Verimli, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda 'Yarı cahille sohbeti kesmek öz bakımdır, bilişsel psikoterapidir.' dedi. Buna ek olarak oğlunun TUSAŞ'ta mühendis olduğunu söyleyen Verimli, 'inanılmaz kaygılı' olduğunu vurguladı.
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Müge Anlı'da tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli'yi birçoğumuz tanıyoruz.
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Sosyal medya hesaplarında sıkça paylaşım yapan Verimli, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabında verdiği tavsiyeyle "cahille sohbeti kesin" önerisinde bulundu.
Verimli, "Yarı cahille sohbeti kesmek öz bakımdır, bilişsel psikoterapidir, reel insanlığa dönüştür, dinginliktir..." dedi.
Ardından "İnanılmaz kaygılıyım" diyerek oğlunun geçtiğimiz günlerde terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'ta mühendis olduğunu dile getirdi.
Arif Verimli'nin önerisine de birbirinden farklı yorumlar geldi.
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