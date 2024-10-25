Oğlunun TUSAŞ'ta Mühendis Olduğunu Söyleyen Prof. Dr. Arif Verimli'den "Cahille Sohbeti Kesin" Mesajı!

14 sene Müge Anlı ile çalıştıktan sonra yıllarını ayıran psikiyatrist doktor Arif Verimli, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda 'Yarı cahille sohbeti kesmek öz bakımdır, bilişsel psikoterapidir.' dedi. Buna ek olarak oğlunun TUSAŞ'ta mühendis olduğunu söyleyen Verimli, 'inanılmaz kaygılı' olduğunu vurguladı.