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İranlı Uyuşturucu Kuryesi Kadının Makatında 94 Parça Uyuşturucu Yakalandı

İranlı Uyuşturucu Kuryesi Kadının Makatında 94 Parça Uyuşturucu Yakalandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.10.2024 - 09:52

Uyuşturucu kuryesi İranlı kadının makatından 94 parça halinde toplam 550,63 gram uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu kuryeliği yapan kadın tutuklandı.

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Kars il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uluslararası uyuşturucu madde kuryeliği yapan Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in Kars’a geleceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in de içerisinde yolcu olarak bulunduğu ve Iğdır-Trabzon seferini yapan otobüse operasyon düzenledi.

Kars il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uluslararası uyuşturucu madde kuryeliği yapan Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in Kars’a geleceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in de içerisinde yolcu olarak bulunduğu ve Iğdır-Trabzon seferini yapan otobüse operasyon düzenledi.

Otobüste gözaltına Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in yapılan iç beden muayenesinde makatında cisim olduğu tespit edildi. Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in makadına saklanmış bir şekilde 94 parça 550,63 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

Otobüste gözaltına Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in yapılan iç beden muayenesinde makatında cisim olduğu tespit edildi. Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in makadına saklanmış bir şekilde 94 parça 550,63 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

Gözaltına alınan Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh, İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh, İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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