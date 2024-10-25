Darbe Girişiminin Kilit İsmi Adil Öksüz FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen’in Cenazesinde Görüntülendi İddiası
Darbe Girişiminin Kilit İsmi Adil Öksüz FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen’in Cenazesinde Görüntülendi İddiası
“FETÖ” terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in, dün ABD’de düzenlenen cenaze töreninde örgüt üyelerinin maske ve gözlükle kendilerini gizlediği dikkatlerden kaçmamıştı. Gülen’in tabutunun başında bulunan bir kişinin ise 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi olan firari Adil Öksüz olduğu iddia edildi.
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FETÖ’nün “TSK imamı” olan ve 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi konumundaki Adil Öksüz, darbe girişiminin sabahında gözaltına alınmış ancak sonrasında kısa sürede serbest kalarak sırra kadem basmıştı.
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15 Temmuz gecesi, darbeci uçaklarının kalktığı Akıncı Üssü’nde görüntüleri olan Adil Öksüz’den yıllardan beri haber alınamıyordu.
Adil Öksüz’ün, “FETÖ” terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in cenazesinde görüntülendiği iddia edildi.
Adil Öksüz olduğu iddia edilen kişinin diğer bir görüntüsü 👇
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