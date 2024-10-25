Darbe Girişiminin Kilit İsmi Adil Öksüz FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen’in Cenazesinde Görüntülendi İddiası

“FETÖ” terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in, dün ABD’de düzenlenen cenaze töreninde örgüt üyelerinin maske ve gözlükle kendilerini gizlediği dikkatlerden kaçmamıştı. Gülen’in tabutunun başında bulunan bir kişinin ise 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi olan firari Adil Öksüz olduğu iddia edildi.