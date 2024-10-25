Kayseri’de Sağlık Devrimi! Kayseri’de Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Kalmadı

Ülkemizdeki doğup büyümüş, okumuş doktorlarımızın, mühendislerimizin yurt dışına gidişlerine artık alıştık. Kayseri’den de her yerden olduğu gibi birçok meslek grubundan kişi yurt dışını tercih ederek hayatlarını orada devam ettirmeye karar ediyor. Ancak durum bu kez biraz farklı!

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekim eğitim için yurtdışına gitti. Kadrosu halen hastanede bulunan hekimin yurtdışına gitmesinin ardından şehirde başka çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı kalmadı.

Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan’ın haberinin detayları…