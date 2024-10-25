Kayseri’de Sağlık Devrimi! Kayseri’de Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Kalmadı
Kayseri’de Sağlık Devrimi! Kayseri’de Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Kalmadı
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/saglik/...
Ülkemizdeki doğup büyümüş, okumuş doktorlarımızın, mühendislerimizin yurt dışına gidişlerine artık alıştık. Kayseri’den de her yerden olduğu gibi birçok meslek grubundan kişi yurt dışını tercih ederek hayatlarını orada devam ettirmeye karar ediyor. Ancak durum bu kez biraz farklı!
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekim eğitim için yurtdışına gitti. Kadrosu halen hastanede bulunan hekimin yurtdışına gitmesinin ardından şehirde başka çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı kalmadı.
Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan’ın haberinin detayları…
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Hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü uzman kadrolarında açık yaşanıyor. Diğer bölümlere göre çalışma koşulları ağır olan ve ekonomik olarak da diğer branşlara göre daha az geliri olan pediatri bölümü, yeni mezun öğrenciler tarafından tercih edilmiyor.
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Bazı hastanelerde ise uzmanların bölümden ayrılması nedeniyle çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalları kapanmak zorunda kalıyor. Son olarak Kayseri Şehir Hastanesi’nde görev yapan çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekim de istifa etti.
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekim ise eğitim için bir süreliğine yurtdışına gitti. Kadrosu halen hastanede bulunan hekimin yurtdışına gitmesinin ardından şehirde başka çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı kalmadı.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin şunları söyledi:
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