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FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen’e 5 Bin 500 Kişilik Stadyumda Cenaze Töreni: Enes Kanter En Önde!

FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen’e 5 Bin 500 Kişilik Stadyumda Cenaze Töreni: Enes Kanter En Önde!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.10.2024 - 21:20 Son Güncelleme: 24.10.2024 - 21:24

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlenirken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Stadyumun bulunduğu bölgede dron uçurmak yasaklandı.

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Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 20 Ekim’de ölmesinin ardından ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi.

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 20 Ekim’de ölmesinin ardından ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi.

ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi törene katılmak için stadyuma gelirken, ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi törene katılmak için stadyuma gelirken, ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı. FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi.

Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı. FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu.

Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.

Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.
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Yerel saatle 11.00'de başlayan törenin 15.00'de sona ermesi beklenirken, FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi daha sonra Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evinde gömülecek.

Yerel saatle 11.00'de başlayan törenin 15.00'de sona ermesi beklenirken, FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi daha sonra Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evinde gömülecek.
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