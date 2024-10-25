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Adil Öksüz Kimdir? FETÖ “TSK İmamı” Adil Öksüz Neden Gündemde, Yakalandı mı?

Adil Öksüz Kimdir? FETÖ “TSK İmamı” Adil Öksüz Neden Gündemde, Yakalandı mı?

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.10.2024 - 10:04

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi olan Adil Öksüz, darbe gecesi Akıncı Üssü yakınında yakalanmış ancak sonrasında kısa sürede serbest kalarak Türkiye’den kaçmıştı. Tüm aramalara rağmen bulunmayan Adil Öksüz’ün, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in cenazesinde ortaya çıktığı iddia edildi.

Peki, Adil Öksüz kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Adil Öksüz yakalandı mı?

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Adil Öksüz kimdir?

Adil Öksüz kimdir?

5 Nisan 1967’de Kahramanmaraş’ta doğan Adil Öksüz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Darbe girişimine kadar uzun yıllar Sakarya Üniversitesi’nde ilahiyat profesörü olarak görev alan Adil Öksüz, evli ve 3 çocuk babası.

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz!

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz!

Adil Öksüz, FETÖ’nün “TSK İmamı” olması sebebiyle 15 Temmuz’un en kilit isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Öksüz’ün, 15 Temmuz gecesi darbeci uçakların kalktığı Ankara’daki Akıncı Üssü’nde görüntüleri ortaya çıkmıştı. Darbenin bastırılması sonrasında üstten kaçan ve çevrede güvenlik ekipleri tarafından yakalanan Adil Öksüz, “tarla bakmaya geldim” yalanını söylemiş ve 2 gün süren gözaltı süreci sonrasında serbest kalmıştı. Serbest alan Adil Öksüz’den bir daha haber alınamamıştı. 

Adil Öksüz’ün, darbe girişimi öncesinde, sadece bir yıl içinde 10 kez ABD’ye gidip geldiği ortaya çıkmıştı. “TSK imamı” olan Adil Öksüz’ün, darbenin bir numaralı planlayıcısı olduğu iddia edilmişti.

Adil Öksüz yakalandı mı?

Adil Öksüz yakalandı mı?

FETÖ terör örgütü lideri olan Fethullah Gülen’in ölmesi sonrasında ABD’de düzenlenen cenaze töreninde Adil Öksüz’ün ortaya çıktığı iddia edildi. Tabutun başında olan bir kişinin, Adil Öksüz’e benzerliği dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “En Çok Arananlar Listesi”nde yer alan Adil Öksüz halen firari olarak yaşamakta.

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