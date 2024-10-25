Adil Öksüz Kimdir? FETÖ “TSK İmamı” Adil Öksüz Neden Gündemde, Yakalandı mı?

Adil Öksüz, FETÖ’nün “TSK İmamı” olması sebebiyle 15 Temmuz’un en kilit isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Öksüz’ün, 15 Temmuz gecesi darbeci uçakların kalktığı Ankara’daki Akıncı Üssü’nde görüntüleri ortaya çıkmıştı. Darbenin bastırılması sonrasında üstten kaçan ve çevrede güvenlik ekipleri tarafından yakalanan Adil Öksüz, “tarla bakmaya geldim” yalanını söylemiş ve 2 gün süren gözaltı süreci sonrasında serbest kalmıştı. Serbest alan Adil Öksüz’den bir daha haber alınamamıştı.

Adil Öksüz’ün, darbe girişimi öncesinde, sadece bir yıl içinde 10 kez ABD’ye gidip geldiği ortaya çıkmıştı. “TSK imamı” olan Adil Öksüz’ün, darbenin bir numaralı planlayıcısı olduğu iddia edilmişti.