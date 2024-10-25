Adil Öksüz Kimdir? FETÖ “TSK İmamı” Adil Öksüz Neden Gündemde, Yakalandı mı?
Adil Öksüz Kimdir? FETÖ “TSK İmamı” Adil Öksüz Neden Gündemde, Yakalandı mı?
15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi olan Adil Öksüz, darbe gecesi Akıncı Üssü yakınında yakalanmış ancak sonrasında kısa sürede serbest kalarak Türkiye’den kaçmıştı. Tüm aramalara rağmen bulunmayan Adil Öksüz’ün, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in cenazesinde ortaya çıktığı iddia edildi.
Peki, Adil Öksüz kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Adil Öksüz yakalandı mı?
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Adil Öksüz kimdir?
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15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz!
Adil Öksüz yakalandı mı?
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