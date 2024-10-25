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Metin Feyzioğlu’nun Hızlı Yükselişi: Prag Büyükelçiliği'ne Atandı

Metin Feyzioğlu’nun Hızlı Yükselişi: Prag Büyükelçiliği'ne Atandı

Metin Fevzioğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.10.2024 - 10:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yer aldı. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye’nin yeni Çekya Büyükelçisi oldu. Ayrıca eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak da Bahreyn Büyükelçiliği’ne atandı.

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Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan sayısında büyükelçi atamaları yer aldı.

Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan sayısında büyükelçi atamaları yer aldı.

Türkiye’nin Slovenya Büyükelçiliği’ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliği’ne Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.

Türkiye’nin Slovenya Büyükelçiliği’ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliği’ne Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.

Türkiye’nin yeni Bahreyn Büyükelçisi Koytak, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi.

Türkiye’nin yeni Bahreyn Büyükelçisi Koytak, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi.

Türkiye’nin Zambiya Büyükelçiliği’ne Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliği’ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.

Türkiye’nin Zambiya Büyükelçiliği’ne Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliği’ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.

Türkiye’nin Çekya Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu.

Türkiye’nin Çekya Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu.

Metin Feyzioğlu kimdir? 👇

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