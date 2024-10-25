Metin Feyzioğlu’nun Hızlı Yükselişi: Prag Büyükelçiliği'ne Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yer aldı. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye’nin yeni Çekya Büyükelçisi oldu. Ayrıca eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak da Bahreyn Büyükelçiliği’ne atandı.