Metin Feyzioğlu Kimdir? Metin Feyzioğlu Kaç Yaşında ve Nereli?

Metin Feyzioğlu 7 Temmuz 1969 Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul doğumlu Türk ceza hukuku profesörüdür.

Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu’nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu (1945) çiftinin çocuğu olarak İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 tarihinde doğdu.

Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara’da onlar tarafından yetiştirildi.

Metin Feyzioğlu Kimin Torunu?

Metin Feyzioğlu, 11, 12, 13, 14, 14 ve 16. dönem milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun torunudur.