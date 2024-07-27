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Metin Feyzioğlu Kimdir? Metin Feyzioğlu Kaç Yaşında ve Nereli?

Metin Feyzioğlu Kimdir? Metin Feyzioğlu Kaç Yaşında ve Nereli?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.07.2024 - 17:08

Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi olan Metin Feyzioğlu’nu yeni görev yeri belli oldu. Feyzioğlu, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi olarak atandı. Feyzioğlu, daha önce Türkiye Barolar Birliği (TBB) başkanı olarak da görev almıştı.

Peki Metin Feyzioğlu kimdir? Metin Feyzioğlu kaç yaşında ve nereli? 

İşte detaylar...

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Metin Feyzioğlu Kimdir?

Metin Feyzioğlu Kimdir?

Metin Feyzioğlu 7 Temmuz 1969 Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul doğumlu Türk ceza hukuku profesörüdür.  

Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu’nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu (1945) çiftinin çocuğu olarak İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 tarihinde doğdu.

Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara’da onlar tarafından yetiştirildi.

Metin Feyzioğlu Kimin Torunu?

Metin Feyzioğlu, 11, 12, 13, 14, 14 ve 16. dönem milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun torunudur.

Metin Feyzioğlu Eğitimi ve Kariyeri

Metin Feyzioğlu Eğitimi ve Kariyeri

Metin Feyzioğlu, TED Ankara Koleji’ni 1986 tarihinde bitirdi. 

Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu’na kayıt oldu. 

1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı.

Columbia Üniversitesi’nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 

2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü.

Metin Feyzioğlu Ankara Barosu Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Metin Feyzioğlu Ankara Barosu Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

1991 yılından beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu’nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58’ini alarak başkanlığa seçildi. 62. Olağan Genel Kurulu’nda oyların %60’ını alarak tekrar seçilmiştir.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209’unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği’nin 8. başkanı seçildi ve parti meclisi üyeliğinden istifa etti.

Metin Feyzioğlu'nun Lefkoşa Büyükelçiliği

Metin Feyzioğlu'nun Lefkoşa Büyükelçiliği

Feyzioğlu, 18 Temmuz 2012 tarihinde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi oldu.

CHP Parti Meclisi üyeliğinden 2019 yılında istifa eden Feyzioğlu, 30 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı.

Metin Feyzioğlu’nu yeni görev yeri de tebliğ edildi. Feyzioğlu, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi olarak atandı.

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