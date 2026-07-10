Öfkeden Doğan Bir Grup! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Lamb of God
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Metal dünyasında bazı gruplar yetenekleriyle öne çıkar, bazıları ise yaşadıkları iniş çıkışlarla. Lamb of God ise her iki konuda da oldukça dolu bir hikayeye sahip. Bir bodrum katında başlayan bu yolculuk, dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan bir başarı öyküsüne dönüştü... Üstelik bu süreçte grup üyeleri hem kariyerlerini hem de hayatlarını derinden etkileyen olaylar yaşadı. Gel, groove metalin en önemli temsilcilerinden biri olan Lamb of God'ın hikayesine birlikte göz atalım. 👇
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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