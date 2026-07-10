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Öfkeden Doğan Bir Grup! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Lamb of God

etiket Öfkeden Doğan Bir Grup! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Lamb of God

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
10.07.2026 - 12:01
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Metal dünyasında bazı gruplar yetenekleriyle öne çıkar, bazıları ise yaşadıkları iniş çıkışlarla. Lamb of God ise her iki konuda da oldukça dolu bir hikayeye sahip. Bir bodrum katında başlayan bu yolculuk, dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan bir başarı öyküsüne dönüştü... Üstelik bu süreçte grup üyeleri hem kariyerlerini hem de hayatlarını derinden etkileyen olaylar yaşadı. Gel, groove metalin en önemli temsilcilerinden biri olan Lamb of God'ın hikayesine birlikte göz atalım. 👇

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Her şey Burn the Priest adıyla başladı.

Her şey Burn the Priest adıyla başladı.

Lamb of God'ın hikayesi 1994 yılında Virginia'da başladı. Grubun ilk adı başta Burn the Priest'tı. Dönemin yeraltı metal sahnesinde kendilerine yer edinmeye çalışan grup, sert ve agresif tarzıyla kısa sürede dikkat çekmeye başladı. Ancak isimleri zaman zaman yanlış anlaşılmalara ve gereksiz tartışmalara neden oluyordu. Bunun üzerine grup, 1999 yılında daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla Lamb of God adını kullanmaya başladı.

New American Gospel ile dikkatleri üzerlerine çektiler!

2000 yılında yayımlanan 'New American Gospel', grubun kariyerindeki ilk büyük kırılma noktalarından biri oldu. Albüm, dönemin nu metal ağırlıklı atmosferinde çok daha sert bir alternatif sunuyordu. Özellikle Randy Blythe'ın öfkeli vokalleri ve grubun groove odaklı rifleri dinleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. O dönem birçok eleştirmen Lamb of God'ı metal müziğin gelecekteki önemli temsilcilerinden biri olarak göstermeye başlamıştı. Kısacası grup artık sadece küçük kulüplerde çalan bir ekip olmaktan çıkıyordu.

Asıl patlamayı Ashes of the Wake ile yaptılar!

Birçok hayran için Lamb of God deyince akla ilk gelen albüm hala 'Ashes of the Wake'. 2004 yılında yayınlanan albüm, grubun kariyerini bambaşka bir seviyeye taşıdı. 'Laid to Rest', 'Now You've Got Something to Die For' ve 'Omerta' gibi parçalar kısa sürede modern metal klasikleri arasına girdi. Albüm aynı zamanda Irak Savaşı gibi politik konulara da değinerek grubun sadece sert müzik yapmakla yetinmediğini gösterdi. Bugün bile birçok kişi için Lamb of God'ın en güçlü işi olarak kabul ediliyor.

Sacrament ile ana akıma bir adım daha yaklaştılar!

2006 yılında çıkan 'Sacrament' albümü grubun popülerliğini daha da artırdı. Özellikle 'Redneck' parçası, Lamb of God'ın en bilinen şarkılarından biri haline geldi. Albüm hem satış rakamları hem de eleştirmen yorumları açısından oldukça başarılıydı. Bu dönemde grup artık büyük festivallerin ve dev turnelerin aranan isimlerinden biri olmuştu. Bir zamanlar yeraltı sahnesinde mücadele eden ekip, artık metal dünyasının en büyük gruplarıyla aynı sahneyi paylaşmaya başlamıştı.

Randy Blythe metal dünyasının en karizmatik isimlerinden biri haline geldi.

Lamb of God'ın yükselişinde Randy Blythe'ın payı oldukça büyük. Sahnedeki enerjisi, güçlü vokalleri ve kendine has tavırları sayesinde kısa sürede metal dünyasının en tanınan isimlerinden biri haline geldi. İlginç olan ise Blythe'ın röportajlarda oldukça sakin ve düşünceli bir karakter sergilemesi. Sahneye çıktığında adeta başka birine dönüşmesi, hayranların en çok dikkatini çeken özelliklerinden biri oldu. Bu durum zamanla grubun kimliğinin yansıması haline geldi.

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Kariyerlerini sarsan Çek Cumhuriyeti olayı!

Kariyerlerini sarsan Çek Cumhuriyeti olayı!

2012 yılında yaşanan bir olay, grubun geleceğini ciddi şekilde tehlikeye attı. Randy Blythe, yıllar önce Prag'da gerçekleşen bir konser sırasında yaşanan bir olay nedeniyle tutuklandı. İddialara göre bir hayran sahneye çıkmış ve yaşanan arbede sonrasında ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Blythe bir süre cezaevinde kaldı ve dava yıllarca konuşuldu. Sonunda beraat etse de bu süreç hem grup üyelerini hem de hayranlarını derinden etkiledi.

Bu zor dönemin ardından gelen VII: Sturm und Drang albümü...

Yaşanan hukuki sürecin ardından grup, duygusal açıdan oldukça yoğun bir döneme girdi. Bunun sonucu olarak 2015 yılında 'VII: Sturm und Drang' albümü yayınlandı. Albümde, yaşanan olayların izlerini hissetmek mümkün. Daha karanlık ve kişisel bir atmosfer taşıyan bu çalışma, grubun kariyerindeki en duygusal işlerden biri olarak görülüyor. Hayranlar tarafından da Lamb of God'ın ne kadar zorlu süreçlerden geçtiğini gösteren önemli bir iş olarak yorumlanıyor.

Lamb of God artık modern metalin devleri arasında!

Lamb of God artık modern metalin devleri arasında!

Lamb of God, kariyeri boyunca istikrarlı şekilde üretmeye ve konser vermeye devam etti. Bugün grup; Slayer, Megadeth ve Pantera gibi dev isimlerin ardından gelen en önemli temsilcileri arasında gösteriliyor. Özellikle canlı performansları hala metal festivallerinin en çok beklenen etkinlikleri arasında yer alıyor. Bu da grubun yıllar içinde oluşturduğu güçlü mirasın en büyük kanıtlarından biri.

İstanbul konseriyle hikayelerine yeni bir sayfa daha ekliyorlar! 🔥

Lamb of God, kendi çizgisinden ödün vermeden yoluna devam etmeyi başardı. Sert riffleri, enerjisi yüksek sahne performansları ve Randy Blythe'ın karakteristik vokalleri sayesinde modern metalin en önemli isimlerinden biri haline gelen grup, metal dünyasında etkili olmaya devam ediyor. Grup, 24 Temmuz 2026'da Bonus Parkorman'da gerçekleşecek İstanbul konseriyle hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmaya geliyor! 🤘 Takviminizi şimdiden ayarlayın!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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