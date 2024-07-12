Odanızda Kırmızı Işığı Açın ve Tutkunuza Bu 13 Şarkı Eşlik Etsin
Odanızda Kırmızı Işığı Açın ve Tutkunuza Bu 13 Şarkı Eşlik Etsin
Kırmızı renginin insanın içini kıpır kıpır eden ve tutkusunu arşa çıkaran bir yanı kesinlikle var. Eğer deneyimlemediyseniz bu zevki bir kere tadınca vazgeçemeyeceksiniz...
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1. Gesaffelstein & The Weeknd - Lost in the Fire (Official Video)
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2. Slow Down
3. Unholy
4. Chase Atlantic - Numb to the Feeling (Official Music Video)
5. ZAYN - LIKE I WOULD
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6. Julia Michaels - Heaven
7. Desperado
8. SoMo - Make Up Sex (Audio)
9. Doja Cat - So High (Official Audio)
10. Rosenfeld - Do It For Me (Official Audio)
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