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Odanızda Kırmızı Işığı Açın ve Tutkunuza Bu 13 Şarkı Eşlik Etsin

etiket Odanızda Kırmızı Işığı Açın ve Tutkunuza Bu 13 Şarkı Eşlik Etsin

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 19:26

Kırmızı renginin insanın içini kıpır kıpır eden ve tutkusunu arşa çıkaran bir yanı kesinlikle var. Eğer deneyimlemediyseniz bu zevki bir kere tadınca vazgeçemeyeceksiniz...

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1. Gesaffelstein & The Weeknd - Lost in the Fire (Official Video)

2. Slow Down

3. Unholy

4. Chase Atlantic - Numb to the Feeling (Official Music Video)

5. ZAYN - LIKE I WOULD

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6. Julia Michaels - Heaven

7. Desperado

8. SoMo - Make Up Sex (Audio)

9. Doja Cat - So High (Official Audio)

10. Rosenfeld - Do It For Me (Official Audio)

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11. Travis Scott - goosebumps ft. Kendrick Lamar

12. Harry Styles - She (Official Audio)

13. HOTEL

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