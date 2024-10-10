Odanı En Son Ne Zaman Temizlediğini Tahmin Ediyoruz!

Odanı temizlemek istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. Bu belirsizlik, işlerin gözünde büyümesine neden oluyor ve motivasyon bulmanı zorlaştırıyor. Dolap düzenlemek, toz almak, yerleri süpürmek... Hepsi çok fazla iş gibi görünüyor. Ancak unutma, bu yükü hafifletmek mümkün! İşleri bölmek ve eşyalarını azaltmak, süreci daha yönetilebilir hale getirebilir. Öncelikle küçük bir alan seçerek başla; belki bir masa ya da bir raf. Kullanmadığın eşyaları ayırmak, hem alanını açar hem de zihnini ferahlatır. Unutma, adım adım ilerlemek her zaman daha kolaydır. Temiz bir oda, daha düzenli bir yaşamın ilk adımıdır!