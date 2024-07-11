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Odaklanmanız Gereken Anlarda Size Pür Dikkat Destek Olacak 14 Şarkı

etiket Odaklanmanız Gereken Anlarda Size Pür Dikkat Destek Olacak 14 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 19:04

Odaklanma konusunda problem yaşıyorsanız, hiç odağınızı artıracak şarkılar dinlemeyi denediniz mi? Bedeninizi ve düşüncelerinizi dizginleyen bu şarkılar daha rahat çalışmanızı sağlayacak...

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1. Love Yourself

2. Stay With Me

3. Lauv - I Like Me Better [Official Audio]

4. Peaceful Melody - Mr. Brightside (LoFi)

5. sunshine

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6. Home

7. Long Stroll

8. i'll never forget you

9. Mermaid

10. Rising Moon

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11. sizzling evening

12. Woman

13. MIDDLE OF THE NIGHT

14. Low Breeze

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