Odaklanmanız Gereken Anlarda Size Pür Dikkat Destek Olacak 14 Şarkı
Odaklanmanız Gereken Anlarda Size Pür Dikkat Destek Olacak 14 Şarkı
Odaklanma konusunda problem yaşıyorsanız, hiç odağınızı artıracak şarkılar dinlemeyi denediniz mi? Bedeninizi ve düşüncelerinizi dizginleyen bu şarkılar daha rahat çalışmanızı sağlayacak...
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1. Love Yourself
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2. Stay With Me
3. Lauv - I Like Me Better [Official Audio]
4. Peaceful Melody - Mr. Brightside (LoFi)
5. sunshine
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6. Home
7. Long Stroll
8. i'll never forget you
9. Mermaid
10. Rising Moon
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