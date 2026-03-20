O Dizi Her Hafta Zirvenin Sahibi: 19 Mart Perşembe Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.03.2026 - 11:39

19 Mart Perşembe akşamı televizyon ekranlarında sevilen yapımlar izleyiciyle buluştu. Star TV’de Sevdiğim Sensin ve NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle yayınlandı. Dizilerin yanı sıra ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmaları ekrana geldi. TRT 1’de de Rayo Vallecano - Samsunspor karşılaşması futbolseverlerle buluştu. Peki ya günün birincisi kim oldu, listeler nasıl şekillendi? Gelin detaylara geçelim…

19 Mart akşamı televizyon kanallarında yine rekabet üst seviyedeydi.

Sevdiğim Sensin dizisi üç kategoride de ilk sırada yer aldı. Total, AB ve ABC1 gruplarında zirvede kalarak günü birinci tamamladı. Halef: Köklerin Çağrısı ise üç kategoride de ikinci sıraya yerleşti. Dizi istikrarlı performansını sürdürdü. 

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da listede yer aldı. Program AB ve ABC1 kategorilerinde üçüncü sıraya yükseldi. Total grubunda ise daha alt sıralarda kendine yer buldu. Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması izlenme oranlarıyla dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı.

İşte 19 Mart Perşembe gününün reyting sonuçları 👇

Total Sıralaması:

AB Sıralaması:

  • Sevdiğim Sensin – Star TV

  • Halef: Köklerin Çağrısı – NOW

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

  • Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

  • Survivor – TV8

  • Rayo Vallecano – Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması – TRT 1

  • Ramazan Sevinci – TRT 1

  • Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW

  • Kim Milyoner Olmak İster? – ATV

  • Ana Haber – TRT 1

ABC1 Sıralaması:

  • Sevdiğim Sensin – Star TV

  • Halef: Köklerin Çağrısı – NOW

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

  • Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

  • Survivor – TV8

  • Esra Erol’da – ATV

  • Rayo Vallecano – Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması – TRT 1

  • Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW

  • Sevdiğim Sensin (Özet) – Star TV

  • Düğün Dernek (Tekrar) – Show TV

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
