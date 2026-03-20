Açelya Akkoyun Yıllar Sonra Açıkladı: “O Diziden Çıkarıldım, En Zor Dönemimdi”

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.03.2026 - 09:47

Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden Böyle mi Olacaktı yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Dizide rol alan oyunculardan Açelya Akkoyun yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Ünlü isim bir YouTube programına konuk oldu. Programda geçmişte yaşadığı bir süreci ilk kez anlattı. Diziden ayrılık hikayesine dair bilinmeyenleri paylaştı. Gelin detaylara geçelim…

Açelya Akkoyun Kulüp 91 adlı YouTube kanalının konuğuydu.

Konuşmalarında “Böyle mi Olacaktı” dizisine de değindi. Dizide rol aldığı dönemi hatırlattı ve o süreçte yaşadıklarının kendisi için zor olduğunu ifade etti. Akkoyun diziden kendi isteğiyle ayrılmadığını söyledi. Projeden çıkarıldığını dile getirdi ve o dönemde yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Planlarının bir anda değiştiğini de söyledi. 

Dizide uzun süre yer alacağını düşündüğünü ancak beklenmedik bir gelişme yaşandığını aktardı. “Böyle mi Olacaktı dizisine veda etmedim, diziden çıkarıldım. Bütün yaz dizide oynayacağımı sanıyordum bir anda karakterin bittiği söylendi. Hayatımın en zor dönemiydi.” sözleri dikkat çekti.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
