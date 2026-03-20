Türkan Şoray’dan Biran Damla Yılmaz’a Övgü Dolu Telefon!

Son dönemde yükselişte olan oyuncular arasında gösterilen Yılmaz, şimdilerde Halef dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor. Programda hem yeni projelerinden bahsetti hem de geçmişte yaşadığı unutulmaz bir anıyı izleyiciyle paylaştı. Özellikle Baraj dizisi dönemine dair anlattıkları dikkat çekti. Genç oyuncu, o süreçte yaşadığı bir telefon görüşmesinin kendisi için dönüm noktası olduğunu ifade etti. Ardından sözü, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray ile yaşadığı özel ana getirdi.

“Baraj’ı çekerken evimde telefonum çaldı. O kadar güzel bir sese uyandım ki. ‘Damlacım merhaba, ben Türkan Şoray. Dün akşamki bölümde ne kadar güzel oynamışsın. Seni tebrik etmek istedim.’ dedi.” sözleriyle o anı aktardı. Bu telefonun kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirten oyuncu, yaşadığı mutluluğu uzun süre unutamadığını dile getirdi.