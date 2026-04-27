Nusret'in Kardeşi Özgür Gökçe Kimdir, Neden Tutuklandı?

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 15:32

Dünyaca ünlü şef Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe, son dönemde yargılandığı ağır suçlamalar ve hakkında verilen tutuklama kararıyla Türkiye gündemine oturdu. 'Sultan Chef' lakabıyla tanınan ve gastronomi dünyasında kendine yer edinen Gökçe hakkındaki merak edilenleri; yaşı, kariyeri ve hukuki sürecin detaylarını sizler için derledik. Peki, Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe kimdir? Neden tutuklandı? 

Özgür Gökçe Kimdir?

Özgür Gökçe, dünya çapında 'Salt Bae' akımıyla tanınan Nusret Gökçe’nin kardeşidir. Aile mesleği olan kasaplığı uluslararası boyuta taşıyan isimlerden biri olan Gökçe, özellikle Orta Doğu pazarında steakhouse konseptli restoranlarıyla tanınmaktadır. 'Sultan Chef' markası altında Kuveyt ve Dubai gibi lokasyonlarda faaliyet göstermiştir.

Özgür Gökçe Kaç Yaşında?

Resmi doğum tarihi kamuoyuyla net olarak paylaşılmamış olsa da, 1983 doğumlu olan ağabeyi Nusret Gökçe ile aralarında az bir yaş farkı bulunmaktadır. Gökçe'nin 40'lı yaşlarının başında olduğu tahmin edilmektedir.

Özgür Gökçe Nereli?

Özgür Gökçe, aslen Erzurumludur. Ailesiyle birlikte küçük yaşlarda İstanbul’a yerleşmiş ve kariyerine İstanbul’un köklü kasap dükkanlarında çıraklık yaparak başlamıştır.

Özgür Gökçe Neden Tutuklandı?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen fuhuş ve organize suç örgütlerine yönelik soruşturmada, davanın seyrini değiştiren kritik bir aşamaya gelindi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun ilk operasyonunda el konulan dijital materyallerin incelenmesi, suç ağının tahmin edilenden çok daha geniş bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

Uzman ekiplerin şüphelilere ait cep telefonları ve WhatsApp yazışmaları üzerinde yaptığı teknik incelemeler, yeni suç ortaklarını ve bağlantıları deşifre etti. Elde edilen bu somut deliller doğrultusunda savcılık talimatıyla başlatılan ikinci dalga operasyonda 7 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasındaki en dikkat çekici isim ise dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe oldu. Özgür Gökçe’nin yürütülen soruşturma dosyası kapsamında “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçlamasıyla tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özgür Gökçe, 'çocuğun fuhşuna aracılık etme' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.'

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
