Nusret'in Kardeşi Özgür Gökçe Kimdir, Neden Tutuklandı?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen fuhuş ve organize suç örgütlerine yönelik soruşturmada, davanın seyrini değiştiren kritik bir aşamaya gelindi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun ilk operasyonunda el konulan dijital materyallerin incelenmesi, suç ağının tahmin edilenden çok daha geniş bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

Uzman ekiplerin şüphelilere ait cep telefonları ve WhatsApp yazışmaları üzerinde yaptığı teknik incelemeler, yeni suç ortaklarını ve bağlantıları deşifre etti. Elde edilen bu somut deliller doğrultusunda savcılık talimatıyla başlatılan ikinci dalga operasyonda 7 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasındaki en dikkat çekici isim ise dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe oldu. Özgür Gökçe’nin yürütülen soruşturma dosyası kapsamında “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçlamasıyla tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.