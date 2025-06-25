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NOW TV Dizisinin Final Kararından Erkan Avcı'nın Şok İmaj Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

NOW TV Dizisinin Final Kararından Erkan Avcı'nın Şok İmaj Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.06.2025 - 00:38

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

25 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Mehmet Şef, yarışmacılardan birine sert çıktı. Bakın o bölümde neler yaşanmış?

1. Mehmet Şef, yarışmacılardan birine sert çıktı. Bakın o bölümde neler yaşanmış?

Yarışmacı, Danilo Şef ile nişan töreni hakkında konuşmaya başlayınca Mehmet Şef, 'Burası magazin programı değil. Ben sizi anlamıyorum.' diye çıkıştı.

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2. Yaklaşık 4 ay önce Ezmeci'nin Youtube programına konuk olan Candan, burada rahatsızlığından bahsetmişti.

2. Yaklaşık 4 ay önce Ezmeci'nin Youtube programına konuk olan Candan, burada rahatsızlığından bahsetmişti.

Ezmeci, Candan'ı hastayken gören isimlerden bir tanesiydi. Hal böyle olunca kendisine sağlıkçı kimliğiyle de birlikte 'Neden Nihal'e destek olmadınız?' yorumları gelmeye başladı. Ezmeci, o tepkilere yanıt verdi.

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3. Onu en son Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdayi karakteriyle izlemiştik. Çok da sevmiştik.

3. Onu en son Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdayi karakteriyle izlemiştik. Çok da sevmiştik.

Tabii platformunun ilgi gören yapımı “Yankı”nın ikinci sezonuna dahil olan Avcı, dizi için imajını da değiştirdi.

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4. Esra Erol'un programında fenomen olan Yazgül şimdilerde ise yeni bir hamleyle gündemde: Saç ekimi.

4. Esra Erol'un programında fenomen olan Yazgül şimdilerde ise yeni bir hamleyle gündemde: Saç ekimi.

Türkiye’nin önde gelen saç uzmanlarından Serkan Aydın’la bir araya gelen Yazgül Bayat, klinikte yapılan işlemle 5500 greft saç ektirdi.

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5. Güven Bana'nın ilk bölümünde programında da yer alan Rahmi ve Şevki Bey'i konuk alan Müge Anlı, şimdi de Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler'i ağırladı.

5. Güven Bana'nın ilk bölümünde programında da yer alan Rahmi ve Şevki Bey'i konuk alan Müge Anlı, şimdi de Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler'i ağırladı.

Soruyu görür görmez 'Kavurma sıcakları diyorlar ya, öyle şeyler mi acaba?' yorumu yapan Eser Yenenler, Müge Anlı'dan 'Pastırma sıcakları mı?' yanıtını alırken Acun Ilıcalı, Yenenler'i fena tiye aldı.

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6. MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu, Survivor'ın final yapmasıyla başladı.

6. MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu, Survivor'ın final yapmasıyla başladı.

Şeflerin karşısına yemek yapmak için çıkan Melda Balkar'ın yanında tarif defterlerini getirdiğini gören jüri epey şaşırdı. İşte detaylar...

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7. Survivor biter bitmez soluğu doktorda alan Adem Kılıççı, yaptığı Instagram paylaşımıyla Survivor'ın ardından sakatlıklarını tek tek açıkladı.

7. Survivor biter bitmez soluğu doktorda alan Adem Kılıççı, yaptığı Instagram paylaşımıyla Survivor'ın ardından sakatlıklarını tek tek açıkladı.

Diz kıkırdağında kopma ve kırılma, omuz başı, köprücük kemiği birleşim noktasında kırık ve belinde sorun olduğunu belirten Adem, espriyle 'Hasar büyük' ifadesini kullandı.

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8. İşte Survivor'da bu sezon en çok konuşulan 5 olay...

8. İşte Survivor'da bu sezon en çok konuşulan 5 olay...

Sosyal medyada gündem olan ve 'Bu kadar da olmaz!' dedirten en çok tartışılan olayları derledik.

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9. Her bir yarışmacıyı da ayrı ayrı puanlayan Yılmaz Morgül'ün değerlendirme anındaki sözleri de dikkatlerden kaçmadı.

9. Her bir yarışmacıyı da ayrı ayrı puanlayan Yılmaz Morgül'ün değerlendirme anındaki sözleri de dikkatlerden kaçmadı.

'Ödül Töreni' konseptine göre ellerinden gelen en iyi kombinlerle jüri karşısına çıkan yarışmacılardan biri de Şevval Şahin'in ablası Ceyda Şahin Ertan oldu. Morgül övgü yağdırıp 10 tam puan verdiği Ceyda Şahin'iyse ekranların en beğenilen kadın oyuncularından Birce Akalay'a benzetti.

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10. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu Leyla dizisi çarşamba gününden pazara alınmıştı.

10. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu Leyla dizisi çarşamba gününden pazara alınmıştı.

Diziden final kararı geldi. Cemre Baysel, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı gibi isimlerin başrolünde yer aldığı sevilen dizi 40. bölümüyle ekranlara veda edecek.

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11. Yarışmacı Ayla Canpunar, MasterChef İsveç'te ikinci olduğunu söylemesinin ardından çıtayı epey yükseltti.

11. Yarışmacı Ayla Canpunar, MasterChef İsveç'te ikinci olduğunu söylemesinin ardından çıtayı epey yükseltti.

Yarışmacı öyle bir yemek yaptı ki şefler kendisine hayran kaldı. Danilo Şef'in şeflere kaşık atma önerisinde bulunduğu Ayla, kaşığı çok ufak bir farkla kaçırdı. Şefler, ön elemelerde şu ana kadarki en iyi tabak olduğunu söylediler.

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Survivor 2025'in Adem'in şampiyonluğuyla son bulmasının ardından 2026 hazırlıkları başladı.

Survivor 2025'in Adem'in şampiyonluğuyla son bulmasının ardından 2026 hazırlıkları başladı.

Survivor'ın sıkı takipçisi olan sosyal medya kullanıcıları, video ilk yayınlandığında altında bu bilgilerin yer aldığını iddia etti.

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12. Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden Güven Bana'ya Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler ikilisi dün akşam elendi.

12. Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden Güven Bana'ya Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler ikilisi dün akşam elendi.

Ancak Acun Ilıcalı, elenmeden önce futbol sorusuyla adeta şov yaptı. Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler birbirine güvenerek Milli Takımlar kategorisinde en zor soruyu seçti.

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13. Yetenek Sizsiniz Türkiye NOW TV ekranlarında Türkiye'nin yeni yeteneğini aramaya devam ediyor.

13. Yetenek Sizsiniz Türkiye NOW TV ekranlarında Türkiye'nin yeni yeteneğini aramaya devam ediyor.

Jüriyi kendine hayran bırakan Aytaç Doğan yeteneğiyle büyüledi. 7 yaşında olduğu ve 4 yaşından beri kanun çaldığı öğrenilen Aytaç Doğan, ünlü kanun virtüözü Aytaç Doğan'ın torunu olduğunu söyledi.

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14. MasterChef'te şeflerin "şu ana kadarki en iyi yemek" yorumunu alan ve kaşığı son anda kaçıran Ayla Canpunar gündem oldu.

14. MasterChef'te şeflerin "şu ana kadarki en iyi yemek" yorumunu alan ve kaşığı son anda kaçıran Ayla Canpunar gündem oldu.

Ayla Canpunar, 2021 yılında katıldığı MasterChef İsveç'te ikinci olduğu an hissettiklerini o dönem Instagram hesabından paylaşmış.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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