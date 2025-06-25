NOW TV Dizisinin Final Kararından Erkan Avcı'nın Şok İmaj Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
25 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Mehmet Şef, yarışmacılardan birine sert çıktı. Bakın o bölümde neler yaşanmış?
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2. Yaklaşık 4 ay önce Ezmeci'nin Youtube programına konuk olan Candan, burada rahatsızlığından bahsetmişti.
3. Onu en son Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdayi karakteriyle izlemiştik. Çok da sevmiştik.
4. Esra Erol'un programında fenomen olan Yazgül şimdilerde ise yeni bir hamleyle gündemde: Saç ekimi.
5. Güven Bana'nın ilk bölümünde programında da yer alan Rahmi ve Şevki Bey'i konuk alan Müge Anlı, şimdi de Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler'i ağırladı.
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6. MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu, Survivor'ın final yapmasıyla başladı.
7. Survivor biter bitmez soluğu doktorda alan Adem Kılıççı, yaptığı Instagram paylaşımıyla Survivor'ın ardından sakatlıklarını tek tek açıkladı.
8. İşte Survivor'da bu sezon en çok konuşulan 5 olay...
9. Her bir yarışmacıyı da ayrı ayrı puanlayan Yılmaz Morgül'ün değerlendirme anındaki sözleri de dikkatlerden kaçmadı.
10. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu Leyla dizisi çarşamba gününden pazara alınmıştı.
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11. Yarışmacı Ayla Canpunar, MasterChef İsveç'te ikinci olduğunu söylemesinin ardından çıtayı epey yükseltti.
Survivor 2025'in Adem'in şampiyonluğuyla son bulmasının ardından 2026 hazırlıkları başladı.
12. Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden Güven Bana'ya Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler ikilisi dün akşam elendi.
13. Yetenek Sizsiniz Türkiye NOW TV ekranlarında Türkiye'nin yeni yeteneğini aramaya devam ediyor.
14. MasterChef'te şeflerin "şu ana kadarki en iyi yemek" yorumunu alan ve kaşığı son anda kaçıran Ayla Canpunar gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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