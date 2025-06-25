NOW TV Dizisinin Final Kararından Erkan Avcı'nın Şok İmaj Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yarışmacı öyle bir yemek yaptı ki şefler kendisine hayran kaldı. Danilo Şef'in şeflere kaşık atma önerisinde bulunduğu Ayla, kaşığı çok ufak bir farkla kaçırdı. Şefler, ön elemelerde şu ana kadarki en iyi tabak olduğunu söylediler.