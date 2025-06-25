İşte Benim Stilim'e Konuk Olan Yılmaz Morgül, Şevval Şahin'in Ablasını Ünlü Oyuncuya Benzetti!

'Ödül Töreni' konseptine göre ellerinden gelen en iyi kombinlerle jüri karşısına çıkan yarışmacılardan biri de Şevval Şahin'in ablası Ceyda Şahin Ertan oldu. Morgül övgü yağdırıp 10 tam puan verdiği Ceyda Şahin'iyse ekranların en beğenilen kadın oyuncularından Birce Akalay'a benzetti.

Morgül puanlama yaparken tahtasına da 'Hem yerdesin hem ayda, yıldızın parlasın Ceyda' diye yazdı.