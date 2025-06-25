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İşte Benim Stilim'e Konuk Olan Yılmaz Morgül, Şevval Şahin'in Ablasını Ünlü Oyuncuya Benzetti!

İşte Benim Stilim'e Konuk Olan Yılmaz Morgül, Şevval Şahin'in Ablasını Ünlü Oyuncuya Benzetti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
25.06.2025 - 15:20

Her bölümüyle ekranlara damgasını vuran İşte Benim Stilim zaman zaman ünlü konuklarıyla daha da renkleniyor. Haftanın finali bölümünde jüri koltuğuna oturan isimse Yılmaz Morgül oldu. Morgül, Şevval Şahin'in ablası Ceyda Şahin'i puanlarken kendisini oldukça beğenilen bir oyuncuya benzetti.

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Türk televizyonuna damgasını vuran İşte Benim Stilim ekranların en popüler moda yarışması olmaya devam ediyor.

Türk televizyonuna damgasını vuran İşte Benim Stilim ekranların en popüler moda yarışması olmaya devam ediyor.

Son olarak Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğunda oturduğu ve 2017 yılında yayınlanan ikonik program ekranlara geri döndü. 

Sunuculuğunu yine Öykü Serter'in üstlendiği Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer'in jüri üyesi olduğu İşte Benim Stilim'de haftalar ilerledikçe rekabet de kızışıyor.

Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmada haftanın finali bölümüyse pazar günleri yayınlanıyor.

Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmada haftanın finali bölümüyse pazar günleri yayınlanıyor.

Her hafta ayrı bir ünlü ismin konuk olduğu heyecan dolu haftanın finali bölümüne bu kez damgasını vuran kişiyse Yılmaz Morgül oldu. 

Renkli kişiliği ve kombinleriyle hafızalara kazınan Morgül, imaj değiştirip kendine benzetilen ünlüleri sıralarken herkesi kahkahaya boğdu.

Her bir yarışmacıyı da ayrı ayrı puanlayan Yılmaz Morgül'ün değerlendirme anındaki sözleri de dikkatlerden kaçmadı.

Her bir yarışmacıyı da ayrı ayrı puanlayan Yılmaz Morgül'ün değerlendirme anındaki sözleri de dikkatlerden kaçmadı.

'Ödül Töreni' konseptine göre ellerinden gelen en iyi kombinlerle jüri karşısına çıkan yarışmacılardan biri de Şevval Şahin'in ablası Ceyda Şahin Ertan oldu. Morgül övgü yağdırıp 10 tam puan verdiği Ceyda Şahin'iyse ekranların en beğenilen kadın oyuncularından Birce Akalay'a benzetti. 

Morgül puanlama yaparken tahtasına da 'Hem yerdesin hem ayda, yıldızın parlasın Ceyda' diye yazdı.

Yılmaz Morgül, Ceyda'ya "Bana benzetilen son isim Birce Akalay'dı. Ben de sizi Birce'ye benzettim. Çok benziyorsunuz. Onu oyuncu olarak çok beğeniyorum" dedi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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