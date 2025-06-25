İşte Benim Stilim'e Konuk Olan Yılmaz Morgül, Şevval Şahin'in Ablasını Ünlü Oyuncuya Benzetti!
Her bölümüyle ekranlara damgasını vuran İşte Benim Stilim zaman zaman ünlü konuklarıyla daha da renkleniyor. Haftanın finali bölümünde jüri koltuğuna oturan isimse Yılmaz Morgül oldu. Morgül, Şevval Şahin'in ablası Ceyda Şahin'i puanlarken kendisini oldukça beğenilen bir oyuncuya benzetti.
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Türk televizyonuna damgasını vuran İşte Benim Stilim ekranların en popüler moda yarışması olmaya devam ediyor.
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Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmada haftanın finali bölümüyse pazar günleri yayınlanıyor.
Her bir yarışmacıyı da ayrı ayrı puanlayan Yılmaz Morgül'ün değerlendirme anındaki sözleri de dikkatlerden kaçmadı.
Yılmaz Morgül, Ceyda'ya "Bana benzetilen son isim Birce Akalay'dı. Ben de sizi Birce'ye benzettim. Çok benziyorsunuz. Onu oyuncu olarak çok beğeniyorum" dedi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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