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Norveç Kralı'nın Ablasının Ölümüne Gelen En Absürt Taziye Mesajları

Norveç Kralı'nın Ablasının Ölümüne Gelen En Absürt Taziye Mesajları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.09.2026 - 16:37
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Norveç Kralı V. Harald'ın ardından ablası Prenses Astrid'in de 94 yaşında hayatını kaybetti. Prenses Astrid’in ölümünün ardından goygoyculardan absürt taziye mesajları geldi.

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Norveç Kralı'nın ablası yaşamını yitirdi.

Norveç Kralı'nın ablası yaşamını yitirdi.

Norveç Kralı V. Harald'ın ardından ablası Prenses Astrid'in de 94 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Norveç Kraliyetinden yapılan açıklamada, 'Prenses Astrid'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz' ifadelerine yer verildi.

Prenses Astrid’in ölümü sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılardan absürt taziye mesajı yağdı.

Ünlülerin 'ilginç' taziye mesajları tiye alınırken sosyal medya kullanıcılarından absürt yorumlar geldi:

Ünlülerin 'ilginç' taziye mesajları tiye alınırken sosyal medya kullanıcılarından absürt yorumlar geldi:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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