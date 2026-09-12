Arkandan Konuşan O İş Arkadaşını 20 Adımda Bulabilir Misin?

Plazanın o döner kapısından içeri girdiğin an başlayan strateji savaşlarında bugün vites artırıyoruz. Mutfakta fısıldaşanlar, Slack’ten, WhatsApp'tan atılan gizli mesajlar, arkandan çevrilen dolaplar... Biri senin hakkında dedikodu yapıyor ama KİM?

'Ofiste Dedikodunu Yapanı Bul' oyununda dedektif şapkanı takıyorsun! Çaycıdan stajyere, yan masandaki mesai arkadaşından insan kaynaklarına kadar herkes şüpheli. 20 adımlı bu sorguda ofisteki fısıltı gazetesinin izini sürecek, ipuçlarını birleştirecek ve arkandan kuyu kazan o ismi ifşa edeceksin. 😈

Ama dikkat et! Toplamda sadece 5 yanlış tahmin hakkın var. Yanlış kişiyi suçlarsan iş arkadaşlarınla aran bozulur, ikik yüzlülerin maskesini düşüremez ve ofis dramasına kurban gidersin! 😤

Dedektiflik hislerine güveniyorsan hemen oyuna başla, arkandan konuşan o kişiyi yakala! 🕵🏻‍♀️