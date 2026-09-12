article/comments
article/share
Haberler
Test
Arkandan Konuşan O İş Arkadaşını 20 Adımda Bulabilir Misin?

Arkandan Konuşan O İş Arkadaşını 20 Adımda Bulabilir Misin?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.09.2026 - 08:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Plazanın o döner kapısından içeri girdiğin an başlayan strateji savaşlarında bugün vites artırıyoruz. Mutfakta fısıldaşanlar, Slack’ten, WhatsApp'tan atılan gizli mesajlar, arkandan çevrilen dolaplar... Biri senin hakkında dedikodu yapıyor ama KİM? 

'Ofiste Dedikodunu Yapanı Bul' oyununda dedektif şapkanı takıyorsun! Çaycıdan stajyere, yan masandaki mesai arkadaşından insan kaynaklarına kadar herkes şüpheli. 20 adımlı bu sorguda ofisteki fısıltı gazetesinin izini sürecek, ipuçlarını birleştirecek ve arkandan kuyu kazan o ismi ifşa edeceksin. 😈

Ama dikkat et! Toplamda sadece 5 yanlış tahmin hakkın var. Yanlış kişiyi suçlarsan iş arkadaşlarınla aran bozulur, ikik yüzlülerin maskesini düşüremez ve ofis dramasına kurban gidersin! 😤

Dedektiflik hislerine güveniyorsan hemen oyuna başla, arkandan konuşan o kişiyi yakala! 🕵🏻‍♀️

Onedio'nun diğer oyunları için tıklayın!

Onedio'nun diğer oyunları için tıklayın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın