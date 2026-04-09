Norm Ender Kimdir? Rapçi Norm Ender Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.04.2026 - 09:16

Rap dünyasının başarılı ismi Norm Ender olarak bilinen 'Ender Eroğlu' özellikle rapseverler tarafından oldukça beğenilen bir isim. Geçtiğimiz yıllarda ''Mekanın Sahibi '' şarkısıyla bomba etkisi yaratan ünlü rapçi Norm Ender, magazin dünyasında çok konuşulmuştu. Diss konusunda da oldukça başarılı olan Norm Ender'in hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Norm Ender kimdir, nereli ve kaç yaşında? Norm Ender olarak bilinen Ender Eroğlu'nun şarkıları neler? Norm Ender neden gözaltına alındı? Hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

Norm Ender Kimdir?

İzmir doğumlu Norm Ender, 25 Mart 1985 yılında dünyaya geldi. Gerçek adı Ender Eroğlu olan Norm Ender, 10 yaşındayken rap müzikle tanışarak Cartel müzik grubuna katıldı. 1999 yılında ise  Erman Altınoğlu ile Norm grubunu kuran ünlü rapçi ilk şarkısını 2001 yılında çıkardı.

Norm Ender'in Müzik Kariyeri

“Mekanın Sahibi”şarkısının klibinden bir kare

2004 yılında ekrana gelen Akademi Türkiye müzik yarışması programına katılan Norm Ender, pop müzik okunması istenince yarışmadan ayrıldı.

Ardından, Akademi Türkiye programına sinirlendiği için 'Rap Dersi' isimli bir rap parçası yazan başarılı rapçi Norm Ender, 'Eksik Etek' isimli  şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Aynı zamanda Norm Ender 'Aura' adını verdiği son albümünden söz ve müziği kendisine ait olan 'Mekanın Sahibi' adlı şarkısıyla bomba etkisi yarattı.

Ben Fero, Ezel gibi rapçilere diss atan Norm Ender, en son 'Keltoş babana koş trap böyle yapana hoş' diyerek Ben Fero'ya göndermelerde bulundu.

Norm Ender'in Şarkıları

  • Acil (40,6b)

  • Af Yok (41b)

  • Ajdar (Diss) (36,1b)

  • Avare (8,8b)

  • Balım (27,8b)

  • Benim Stilim (994)

  • Böyle Bir Dünya (43,6b)

  • Çıktık Yine Yollara (59b)

  • Deli (13b)

  • Deneme (11,4b)

  • Depresyon Oteli (35,6b)

  • Diss Sagopa Kadıköy Merdiven (61,2b)

  • Eksik Etek (842,9b)

  • Enderground (17,1b)

  • Fuat (Diss) (5,8b)

  • İçinde Patlar (70,6b)

  • İllegal Şair (28,7b)

  • Kafam 1 Milyon (106,7b)

  • Kaktüs (2,7b)

  • Kapalı Gişe (35,8b)

  • Kara Toprak (11,6b)

  • Kezban (3b)

  • Kinim (22,4b)

  • Mab'a (14,3b)

  • Manyofobi (17,9b)

  • Nokta Koy (36,1b)

  • Norm Ender Feat Bob Marley (could You Be Loved) Re (21,1b)

  • O Zaman Dans (875)

  • Ötede Bayılın (14,1b)

  • Playboy (37,9b)

  • Rap Dersi (87,5b)

  • Rap Dinle (9b)

  • Sadece Dinle (81,5b)

  • Sayko (32,7b)

  • Son Uyku (48,8b)

  • Sonumu Görüyorum (1,1b)

Norm Ender Neden Gözaltına Alındı?

Son günlerde Norm Ender’in adı, İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında anılmaya başlandı.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında Norm Ender dahil birçok ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
