onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Nihat Hatipoğlu “Uçakla 7 Tur Atarsam Tavaf Etmiş Olur muyum?” Sorusuna Yanıt Verdi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.03.2026 - 12:19

Ramazan ayıyla birlikte ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı izleyiciyle son kez buluştu. Programda her gün farklı konulara dair sorular gündeme geldi. İzleyiciler merak ettikleri konuları Hatipoğlu’na yöneltti. Bu sorular zaman zaman sosyal medyada da dikkat çekti. Şimdiyse son yayında sorulan bir soru gündeme geldi. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: ATV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarında Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programını sürdüren Nihat Hatipoğlu, izleyicilerden gelen soruları özenle yanıtladı.

Her yayında farklı bir başlık öne çıktı. Son bölümde ise dikkat çeken bir soru gündeme geldi. Bir izleyici, “Pilotluk okuyorum Kabe’nin etrafında uçakla 7 tur yaparsam tavaf etmiş olur muyum?” sorusunu sordu.

Hatipoğlu ile uçak girişi olmadığı için böyle bir şeyin mümkün olmadığını dile getirdi. Ancak böyle bir ihtimal olsaydı tavaf etmiş olabileceğini belirtti. Ayrıca Safa ile Merve arasında yürümesi gerektiği için haccının tavafla bitmeyeceğine de değindi.

İşte detaylar 👇

Videonun tamamına buradan ulaşabilirsiniz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın