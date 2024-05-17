Netflix'in Sevilen Dizisi Bridgerton'ın Seks Sahneleri Eleştirmenler Tarafından Topa Tutuldu!

'İlk 4 bölümün üçünde Penelope'nin gözyaşları içinde bir balodan kaçtığı ve birbirinin tıptatıp aynısı olan sahneler yer alıyor. Bu sezondaki seks sahneleri bile göstermelik, sanki bir kotayı doldurmak için her bölüm aralara sıkıştırılmış' ifadelerini kullandı.