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Netflix'in Sevilen Dizisi Bridgerton'ın Seks Sahneleri Eleştirmenler Tarafından Topa Tutuldu!

Netflix'in Sevilen Dizisi Bridgerton'ın Seks Sahneleri Eleştirmenler Tarafından Topa Tutuldu!

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 10:39

Netflix'in fenomen dizisi Bridgerton'ın üçüncü sezonu dün gösterime girdi. Sosyal medyada diziyi izleyenler beğendiklerinine dair yorumlar yapsa da televizyon eleştirmenleri onlarla aynı fikirde değil. Detaylar içerikte!

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Netflix'in fenomen dizisizi Bridgerton'ın uzun zamandır beklenen üçüncü sezonu dün Netflix'te gösterime girdi. Yeni sezonun odağında Nicola Coughlan'ın canlandırdığı Penelope Featherington ve Luke Newton'ın oynadığı Colin Bridgerton arasındaki aşk hikayesi ekranlara yansıdı.

Netflix'in fenomen dizisizi Bridgerton'ın uzun zamandır beklenen üçüncü sezonu dün Netflix'te gösterime girdi. Yeni sezonun odağında Nicola Coughlan'ın canlandırdığı Penelope Featherington ve Luke Newton'ın oynadığı Colin Bridgerton arasındaki aşk hikayesi ekranlara yansıdı.

Dizinin başrollerinde oynayan Coughlan ve Newton, izleyicileri seks sahnesi konusunda uyarmış ve yeni sezonu büyükanne ve büyükbabalarıyla birlikte izlememelerini söylemişti.

Dizinin başrollerinde oynayan Coughlan ve Newton, izleyicileri seks sahnesi konusunda uyarmış ve yeni sezonu büyükanne ve büyükbabalarıyla birlikte izlememelerini söylemişti.

Sosyal medyadaki yorumlara bakıldığında yeni sezon çoğu izleyen tarafından beğenilmişti. Üçüncü sezonu izleyenlerden gelen tepkileri bu içeriğimizde görebilirsiniz:

Ancak televizyon eleştirmenlerinin değerlendirmelerine bakılırsa dizi bu sezon pek iddialı ve şehvetli değil. Independent'ta yer alan habere göre televizyon eleştirmenleri Bridgerton'da müstehcen seks sahnelerinin bu sezon az olduğunu ve diziyi izleyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını dile getirdi.

Ancak televizyon eleştirmenlerinin değerlendirmelerine bakılırsa dizi bu sezon pek iddialı ve şehvetli değil. Independent'ta yer alan habere göre televizyon eleştirmenleri Bridgerton'da müstehcen seks sahnelerinin bu sezon az olduğunu ve diziyi izleyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını dile getirdi.

The Independent'tan Nick Hilton, dönem draması Bridgerton'ın cazibesini kaybettiğini söyledi ve üçüncü sezona iki yıldız verdi. Hilton, oyuncu Coughlan'ı övse de dizideki seks sahnelerinin sıkıcı olduğunu belirtti. Hatta Coughlan ve Newton'ın arasındaki kimyanın sıfır olduğunu söyledi.

The Independent'tan Nick Hilton, dönem draması Bridgerton'ın cazibesini kaybettiğini söyledi ve üçüncü sezona iki yıldız verdi. Hilton, oyuncu Coughlan'ı övse de dizideki seks sahnelerinin sıkıcı olduğunu belirtti. Hatta Coughlan ve Newton'ın arasındaki kimyanın sıfır olduğunu söyledi.

Telegraph'ın eleştirmeni Anita Sign ise yaptığı eleştiride,

Telegraph'ın eleştirmeni Anita Sign ise yaptığı eleştiride,

'İlk 4 bölümün üçünde Penelope'nin gözyaşları içinde bir balodan kaçtığı ve birbirinin tıptatıp aynısı olan sahneler yer alıyor. Bu sezondaki seks sahneleri bile göstermelik, sanki bir kotayı doldurmak için her bölüm aralara sıkıştırılmış' ifadelerini kullandı.

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Peki siz Bridgerton'ın üçüncü sezonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de sevişme sahneleri beklenenden daha mı azdı? Yorumlara buyrun!

Peki siz Bridgerton'ın üçüncü sezonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de sevişme sahneleri beklenenden daha mı azdı? Yorumlara buyrun!

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