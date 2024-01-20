Nefes Kesici Sahneleriyle 'Society of the Snow' Sevenlerin Bir Oturuşta İzleyeceği Hayatta Kalma Filmleri

IMDb: 6,9

Özet: Fotoğraf sanatıyla ilgilenen zengin iş adamı Charles Morse, özel uçağıyla birlikte, yanına güzel karısı Mickey, Profesyonel bir fotoğrafçı olan Robert ve Robert'in asistanını alarak Kuzey Amerika'ya doğru bir yolculuğa çıkar. Yolculuk esnasında talihsizce düşen uçaktan sadece Charles ve Robert kurtulur. Hayatta kalmak için birbirlerine muhtaç olan olan iki adamın arasında yaşanan kibir ve ego savaşı, ikiliyi insanlıktan çıkarır. Charles ve Robert gittikçe hırçınlaşsa da doğal seçilim kendisini bir kez daha gösterecektir.

Yönetmen: Lee Tamahori

Oyuncular: Anthony Hopkins, Alec Baldwin, Elle MacPherson