Nefes Kesici Sahneleriyle 'Society of the Snow' Sevenlerin Bir Oturuşta İzleyeceği Hayatta Kalma Filmleri
Nefes Kesici Sahneleriyle 'Society of the Snow' Sevenlerin Bir Oturuşta İzleyeceği Hayatta Kalma Filmleri
Hayatta kalma mücadelesini konu alan filmler izleyicilerin kalbini hızlandıran, nefes kesen sahneleriyle bilinir. Biz de sizler için Society of the Snow sevenlerin bir oturuşta bitireceği filmleri listeledik.
Şimdiden keyifli seyirler!
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21. Crawl (2019)
20. As Above, So Below (2014)
19. The Shallows (2016)
18. The Perfect Storm (2000)
17. Against the Ice (2022)
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16. Adrift (2018)
15. The Edge (1997)
14. Alive (1993)
13. Everest (2015)
12. I Am Legend (2007)
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11. Kon-Tiki (2012)
10. Rabbit-Proof Fence (2002)
9. The Impossible (2012)
8. 127 Hours (2010)
7. Apollo 13 (1995)
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6. Gravity (2013)
5. Cast Away (2000)
4. Apocalypto (2006)
3. The Martian (2015)
2. The Revenant (2015)
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1. Into the Wild (2007)
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