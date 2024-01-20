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Nefes Kesici Sahneleriyle 'Society of the Snow' Sevenlerin Bir Oturuşta İzleyeceği Hayatta Kalma Filmleri

Nefes Kesici Sahneleriyle 'Society of the Snow' Sevenlerin Bir Oturuşta İzleyeceği Hayatta Kalma Filmleri

film
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 14:01

Hayatta kalma mücadelesini konu alan filmler izleyicilerin kalbini hızlandıran, nefes kesen sahneleriyle bilinir. Biz de sizler için Society of the Snow sevenlerin bir oturuşta bitireceği filmleri listeledik.

Şimdiden keyifli seyirler!

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21. Crawl (2019)

21. Crawl (2019)

IMDb: 6,1

Özet: Florida'da şiddetli bir kasırgayla karşı karşıya kalan genç bir kadın, bölgedeki diğer insanların aksine evini boşaltmamaya karar vermiştir. Kasırga gelip çatmışken botuna atlayıp kaybolan babasını bulmak için yola çıkar. Yaralanmış şekilde olsa da sonunda babasını ve köpeğini bulmuştur. Ancak genç kadın babasını kurtarırken kendisini ve babasını suların altında kalmış bir evin içinde hapsolmuş şekilde bulur. O anda tek tehlikenin kasırga olmadığını fark eden ikili, suların içinde tek amacı avlanmak olan devasa timsahlara karşı kendilerini savunmak zorundadırlar.

Yönetmen: Alexandre Aja

Oyuncular: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark

20. As Above, So Below (2014)

20. As Above, So Below (2014)

IMDb: 6,2

Özet: Bir grup zengin, Paris'in saklı kalmış yer altı mezarlılarını araştırarak hiç bilmedikleri bir maceraya atılma niyetindedir. Ancak yerin altı sokaklardan çok daha dolambaçlı ve gizemlidir. Kaşifler her şeyden habersiz girdikleri bu tehlikeli yolculukta kendi iblisleriyle yüzleşecektir. 

Yönetmen: John Erick Dowdle

Oyuncular:  Perdita Weeks, Ben Feldman, Edwin Hodge

19. The Shallows (2016)

19. The Shallows (2016)

IMDb: 6,3

Özet: Nancy, tek başına sörf yapmaktan oldukça hoşlanan bir kadındır. Yine bir gün dalgalara kendini bıraktığı sırada köpek balığı saldırısına uğrayan genç kadın kendini kurtarmış ancak kıyıya çok yakın bir yerde mahsur kalmıştır. Zamanı daralan kadın, köpek balığını alt ederek tekrar hayata tutunabilecek midir?

Yönetmen: Jaume Collet-Serra

Oyuncular: Blake Lively, Angelo Lozano Corzo, Jose Manuel Trujillo Salas

18. The Perfect Storm (2000)

18. The Perfect Storm (2000)

IMDb: 6,5

Özet: 1991 Sonbaharında, Andrea Gill adlı tekne Gloucester - Massachusets’ten demir aldı ve Kuzey Atlantik’teki balık avlamaya elverişli sulara doğru yelken açtı. Yolculuğun başlamasından iki hafta sonra, tarihte daha önce hiç görülmemiş bir şey oldu...

Yönetmen: Wolfgang Petersen

Oyuncular: George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane

17. Against the Ice (2022)

17. Against the Ice (2022)

IMDb: 6,5

Özet: 1909 yılında Kaptan Ejnar Mikkelsen liderliğindeki bir ekip, Grönland'da Danimarka için keşif gezisine çıkar. Onların bu geziye çıkmasındaki amaç, Grönland’ın tek parçadan oluşan bir ada olduğunu kanıtlamaktır. Mürettebatını gemiyle birlikte geride bırakan Mikkelsen, tecrübesiz mürettebat üyesi Iver Iversen ile buzu aşar. İki adam Grönland'ın bir ada olduğuna dair kanıt bulmayı başarır, ancak onların gemiye geri dönmesi beklediklerinden daha zor ve tehlikeli olacaktır.

Yönetmen: Peter Flinth

Oyuncular: Nikolaj Coster-Waldau, Joe Cole, Charles Dance

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16. Adrift (2018)

16. Adrift (2018)

IMDb: 6,6

Özet: Birbirlerine tutkulu şekilde aşık olan 2 hevesli denizci Tami ve Richard hayallerinin peşinden gitmek için okyanusa açılarak bir maceraya atılırlar. Fakat bu yolculuk pek yolunda gitmeyecektir. Okyanusun ortasında tekneleri bir kasırga tarafından alabora edilmiştir. Kasırganın dinmesinden sonra kendine gelen Tami, Richard'ın ağır şekilde yaralandığını fark eder. Artık Tami, kendisini ve hayatının aşkını kurtarmak için zorlu bir savaş verecektir.

Yönetmen: Baltasar Kormákur

Oyuncular: Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas

15. The Edge (1997)

15. The Edge (1997)

IMDb: 6,9

Özet: Fotoğraf sanatıyla ilgilenen zengin iş adamı Charles Morse, özel uçağıyla birlikte, yanına güzel karısı Mickey, Profesyonel bir fotoğrafçı olan Robert ve Robert'in asistanını alarak Kuzey Amerika'ya doğru bir yolculuğa çıkar. Yolculuk esnasında talihsizce düşen uçaktan sadece Charles ve Robert kurtulur. Hayatta kalmak için birbirlerine muhtaç olan olan iki adamın arasında yaşanan kibir ve ego savaşı, ikiliyi insanlıktan çıkarır. Charles ve Robert gittikçe hırçınlaşsa da doğal seçilim kendisini bir kez daha gösterecektir.

Yönetmen: Lee Tamahori

Oyuncular: Anthony Hopkins, Alec Baldwin, Elle MacPherson

14. Alive (1993)

14. Alive (1993)

IMDb: 7,1

Özet: Uruguay ragbi takımının gerçekten yaşadığı bir olaydan yola çıkan film takımın uçağının Ant Dağlarına çarptıktan sonra yaşanan hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Takımın her bir elemanı hayatta kalma iç güdüsüyle bu dağlardan kurtulmak için ellerinden geleni yaparlar; aralarından bazılarını çetin hava ve coğrafi koşullara kurban verseler de bir yandan Tanrıya olan inançlarını kaybetmemeye ve ailelerine dönmeye çalışırlar.

Yönetmen: Frank Marshall

Oyuncular: Ethan Hawke, Vincent Spano, Josh Hamilton

13. Everest (2015)

13. Everest (2015)

IMDb: 7,1

Özet: Everest'e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı yoğun kar yağışı, büyük bir felaketin habercisi olur. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur. 

Yönetmen: Baltasar Kormákur

Oyuncular: Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin

12. I Am Legend (2007)

12. I Am Legend (2007)

IMDb: 7,2

Özet: Korkunç bir virüsün yayılmasına engel olmaya çalışan genç bilim insanı Robert Neville, ne yazık ki başarılı olmamıştır. Tüm deneyimine rağmen başarısızlıkla sonuçlanan bu girişimine rağmen hayatta kalabilen Robert'ın bedeni mucizevi şekilde söz konusu virüse karşı bağışıklık kazanmıştır. Kendinden başka hayatta kalabilen insanları üç yıl boyunca her gün arayan genç adam kimseyi bulamamasına rağmen aslında yalnız değildir. Kendi kanını kullanarak virüsün etkilerine karşı bir etken yaratmak isteyen  bu adamın zamanı hızla tükenmektedir.

Yönetmen: Francis Lawrence

Oyuncular: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan

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11. Kon-Tiki (2012)

11. Kon-Tiki (2012)

IMDb: 7,2

Özet: 1947'lerde, 5 kişilik bir ekiple Pasifik Okyanusu'nu geçmeye çalışan Kaşif Thor Heyerdahl'ın amacı, Kristof Kolomb öncesi dönemlerde, Güney Amerikalıların denizleri aşarak Polynesian adasında yerleşik bir hayat sürdüğünü kanıtlamaktır. Yolculuk için gereken tüm her şeyi sponsorlar bularak elde eden kaşif, 8 bin kilometrelik uzun bir maceraya yelken açar. Bu macera, birtakım tehlikeleri de beraberinde getirecektir. 

Yönetmen: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Oyuncular:  Pål Sverre Valheim Hagen, Anders Baasmo Christiansen, Gustaf Skarsgård

10. Rabbit-Proof Fence (2002)

10. Rabbit-Proof Fence (2002)

IMDb: 7,4

Özet: 1930'lu yıllarda yoksul Avustralya yerlilerinin çocukları esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmaktadır. Kaçırılan bu masum çocuklar vatanlarından uzakta bir yerlerde bir köle kampına götürülür ve oradan zengin ailelere hizmetçi olarak satılır. Sorgusuz sualsiz kaderlerine boğun eğmek durumunda kalan çaresiz çocuklardan üçü bu zulme boyun eğmeme konusunda kararlıdırlar. 

Yönetmen: Phillip Noyce

Oyuncular: Kenneth Branagh, Everlyn Sampi, Tianna Sansbury

9. The Impossible (2012)

9. The Impossible (2012)

IMDb: 7,5

Özet: Maria ve Henry 3 çocuklarıyla birlikte kış tatillerini geçirmek için Tayland'a giderler. Bu tropik cennete birkaç gün keyifli vakit geçirmek isteyen aile, 25 Aralık gecesi düzenlenen Christmas partisine gider ve bolca eğlenirler. Ertesi sabah havuz keyfi yaptıkları sırada korkunç bir gürültüyle ortalık sarsılmaya başlar. Maria ve Henry korku içinde dona kaldıklarında, otelin duvarları üzerinden dev dalgalar da üzerlerine doğru hızla gelmektedir!

Yönetmen: Juan Antonio Bayona

Oyuncular: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland

8. 127 Hours (2010)

8. 127 Hours (2010)

IMDb: 7,5

Özet: Genç dağcı Aron Ralston, kimseye haber vermeden çıktığı yolculuğunda Utah yakınlarında Moab bölgesinde büyük bir kaya parçasının arasına sıkışır. 5 gün boyunca hayatta kalmak için elinden geleni yapan Aron'ı oradan kurtaracak kimse yoktur. Tek çaresi yine kendisidir...

Yönetmen: Danny Boyle

Oyuncular: James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara

7. Apollo 13 (1995)

7. Apollo 13 (1995)

IMDb: 7,7

Özet: Apollo 13 ekibi aya gitmek için hazırlanmaktadır. Dönemin en ünlü astronotları olan Jim Lovell, Fred Haise ve Jack Swigert'tan oluşan ekip tüm hayatlarını bu heyecan verici görev için hazırlanarak geçirmişlerdir. Artık her şey yolunda gidiyor gibidir. Ta ki daha aya varmadan oksijen tanklarından biri patlayana ve ölümle imtihan başlayana kadar... 

Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Tom Hanks, Bill Paxton, Gary Sinise

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6. Gravity (2013)

6. Gravity (2013)

IMDb: 7,7

Özet: Emekliliğinden önce son bir göreve çıkan Dr.Ryan Stone, başarılı bir tıp mühendisidir. Astronot Matt Kowalsky eşliğinde çıktıkları bu uzay yolculuğunda her şey yolunda giderken, bir gün çıktıkları keşif yürüyüşü sırasında hiç beklemedikleri bir felaketle karşılaşırlar. Çarpan bir göktaşı sonucunda mekikleri paramparça olan bu iki bilim insanı, uzay boşluğunda çaresiz kalır. Yeryüzü ile iletişimleri tamamen kopan bu adamlar, dünyaya dönmenin bir yolunu bulabilecek midir? bulabilecek midir?

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris

5. Cast Away (2000)

5. Cast Away (2000)

IMDb: 7,8

Özet: FedEx isimli tanınmış bir şirkette sistem analist uzmanı olan Chuck Noland şirketiyle ilgili sorunları çözmek için dünya genelinde seyahatler yapmaktadır. Uzun süreli bir ilişkisi olan ve yoğunluğundan dolayı evlenmeye bile fırsat bulamayan Noland Noel gecesi sırasında aldığı bir telefonda bir işi çözümlemek için Malezya'ya gitmesi gerektiğini öğrenir. Yola çıkan adam Güney Pasifik'te uçtuğu sırada uçak bilinmeyen bir sebeple düşer.

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy

4. Apocalypto (2006)

4. Apocalypto (2006)

IMDb: 7,8

Özet: Bir kabile, Maya uygarlığında huzur ve barış içerisinde yaşamaktadır. Ancak bir gün beklenmedik bir şekilde, tanrılarına kurban etmek üzere köle arayan savaşçılar tarafından acı bir saldırıya uğrarlar. Jaguar Paw isimli adam, hamile karısını ve oğlunu korumak adına onları saklayarak savaşa döner. Yaşadığı bir tutulma sonucunda şans eseri kurban olmaktan kurtulan bu adamın şimdi tek amacı, karısını ve oğlunu kurtararak hayatta kalabilmektir. 

Yönetmen: Mel Gibson

Oyuncular: Rudy Youngblood, Raoul Trujillo, Dalia Hernández

3. The Martian (2015)

3. The Martian (2015)

IMDb: 8

Özet: Marsa görev için gönderilen astronotlar, şiddetli bir fırtına yaşadıkları sırada Mark Watney adındaki arkadaşlarını öldü zannederek onu kaderine terk ederler. Watney gözlerini açtığında ise her şey için çok geçtir. Ekibi onu hiçliğe terk etmiştir. Ancak Mark, ölmemeye kararlıdır. Keskin zekası ve dayanıklılığı ile yeryüzü ile iletişime geçmeye çalışır. Başardığında, milyonlarca mil uzaklıktaki bilim insanları bu adamı eve döndürmek için ellerinden geleni yapacakken, onu terk eden ekip arkadaşları ise zor bir karar almanın eşiğine gelecektir. 

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig

2. The Revenant (2015)

2. The Revenant (2015)

IMDb: 8

Özet: Hugh Glass kürkleri için hayvanları avlayan bir kuruluş için çalışan deneyimli bir tuzakçıdır. Fakat avlandıkları bölgelerde kendilerinden başka hem yerli Kızılderililer hem de Fransız birlikleri kol gezmektedir. Bir av ertesinde bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralanan Glass'ı, yavaşlamamak adına ekibi ölüme terk eder. Fakat bölgeyi herkesten iyi bilen avcı Glass hayata tutunur ve yavaş da olsa yaraları iyileşir. Zira yaşama tutunması için oldukça geçerli bir sebebi vardır... 

Yönetmen: Alejandro González Iñárritu

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson

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1. Into the Wild (2007)

1. Into the Wild (2007)

IMDb: 8,1

Özet: Önemli bir üniversiteden dereceyle mezun olan Christopher aynı zaman başarılı bir atlettir de. Mezuniyet sonrası verilen bir davette ailesine istediği hayatın bu olmadığını, bir şeylerin eksik ve yanlış olduğunu söyler. Genç adam tüm mal varlığını hayır kurumuna bağışlayıp sahip olduğu her şeyi evinde bırakarak bambaşka bir hayata doğru uzun bir yolculuğa çıkar. Alaska’nın ıssız ormanlarında sona eren bu yolculuk esnasında ve sonrasında Christopher, hayatını kökünden değiştirecek bazı kişilerle tanışarak, hayatın anlamını ve ölümün kaçınılmazlığını en sert haliyle deneyimleyecektir.

Yönetmen: Sean Penn

Oyuncular: Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt

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