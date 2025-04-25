Bir Elin Parmağını Geçmez: Neden Doğada Çok Az Mavi Hayvan Görüyoruz?
Doğada mavi bir hayvan gördüğümüzde ister istemez durup bir daha bakıyoruz. Çünkü mavi, doğada karşılaşılması en zor renklerden biri. Yeşil, kahverengi ve sarı tonları etrafımızı sararken, mavi adeta yok gibi. Oysa insanlar arasında en sevilen renklerin başında geliyor. Peki doğada mavi neden bu kadar nadir bulunuyor? Gelin bilimin dediklerine kulak verelim...
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Doğada gerçek mavi pigmentlere rastlamak oldukça zor çünkü mavi ışığın yansıması yüksek enerjili bir işlem gerektiriyor.
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Ya o meşhur mavi ıstakozlar? Onların sırrı ne?
Mavi, bitkilerde de ender rastlanan renklerden.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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