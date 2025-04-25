Bir Elin Parmağını Geçmez: Neden Doğada Çok Az Mavi Hayvan Görüyoruz?

Bir canlının mavi görünmesi için düşük enerjiyi emip yüksek enerjili mavi ışığı yansıtması gerekiyor. Ancak bu işlemi gerçekleştirecek moleküller doğada pek kolay bulunmuyor. Bu yüzden mavi, doğadaki diğer renklere göre çok daha az karşımıza çıkıyor.

Ama doğada hiç mavi yok değil, bazı canlılar bu rengi taklit ediyor. 2023 yılında Tayland’daki araştırmacılar, rengiyle göz kamaştıran Chilobrachys natanicharum isimli bir tarantula keşfetti. Örümcek aslında mavi pigmentlere sahip değil; mavi görünümünü tüylerinin iç yapısındaki nano düzeydeki ışık kırıcı yapılara borçlu. Özel yapılar sayesinde üzerlerine düşen ışık farklı şekilde yansıyor ve gözümüze o çarpıcı mavi renk olarak ulaşıyor.