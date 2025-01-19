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Ne Zamandan Beri Güven Problemleri Yaşadıklarını Anlatarak Güldüren Kullanıcılar

Ne Zamandan Beri Güven Problemleri Yaşadıklarını Anlatarak Güldüren Kullanıcılar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.01.2025 - 11:16

Yeni insanlara güvenmekte zorluk çekiyor musunuz? Özellikle yeni bir ilişkiye başlarken karşı tarafa tam anlamıyla güvenmek oldukça zor olabilir. Güven problemlerinin ise geçmiş tecrübelerden kaynaklandığı söyleniyor. Sosyal medya kullanıcıları bu kez güven problemlerinin neden kaynakladığını anlattı.

Aslında üzücü olan bu anılar sizin gülümsemenize neden olabilir!

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Güven problemleri yaşıyor musunuz?

Güven problemleri yaşıyor musunuz?

Merak etmeyin, birçok kişi sizin gibi. Güven problemleri, geçmişinizde yaşadığınız olumsuz deneyimlerden kaynaklanıyor olabilir. Mesela bir partnerinizin güveninizi zedelemiş olması, diğer ilişkilere şüpheyle yaklaşmanıza sebep olur.

Peki sadece partnerlerin mi? Hayır elbette :)

Peki sadece partnerlerin mi? Hayır elbette :)
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Bakalım kim neden güven problemi yaşıyormuş?

Bakalım kim neden güven problemi yaşıyormuş?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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