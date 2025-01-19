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Tanışma Yemeğinde Kız Tarafının Ev Değerinde Altın Talebi Tepki Çekti!

Tanışma Yemeğinde Kız Tarafının Ev Değerinde Altın Talebi Tepki Çekti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.01.2025 - 11:07

Bir tanışma yemeğinde gelin adayının annesi ev düzenlemesi ve altın talebiyle gerginliğe yol açtı. Aile çocukları için yaptırdıkları evi satma ya da kiralama talebini reddederken, gelin adayının annesi ısrarını sürdürdü. Tartışma iki aile arasında tansiyonu yükseltirken genç çiftin ilişkisini de zora soktu. Bu olay sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımıyla gündem oldu.

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Twitter’da bir kullanıcının yaptığı paylaşım aile tanışma yemeğinde yaşanan krizi gözler önüne serdi. Bir damat adayının ailesi gelin adayının annesinin talepleriyle büyük bir şok yaşadı.

Twitter’da bir kullanıcının yaptığı paylaşım aile tanışma yemeğinde yaşanan krizi gözler önüne serdi. Bir damat adayının ailesi gelin adayının annesinin talepleriyle büyük bir şok yaşadı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

Bu olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcının paylaşımı binlerce yorum alırken ailelerin evlilik üzerindeki etkisi üzerine tartışmalar alevlendi.

Bu olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcının paylaşımı binlerce yorum alırken ailelerin evlilik üzerindeki etkisi üzerine tartışmalar alevlendi.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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