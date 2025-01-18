Beğendiği Kadını Elde Etmek İçin Farklı Yöntem Deneyen Erkeğin Planını X Kullanıcısı İfşa Etti
Beğendiği Kadını Elde Etmek İçin Farklı Yöntem Deneyen Erkeğin Planını X Kullanıcısı İfşa Etti
Sosyal medya uygulamaları arasında özellikle Instagram aslında sadece fotoğraf paylaşma uygulaması değil ilişkilerin başladığı ve bittiği nokta da olabiliyor. Hoşlanılan kişiyi elde etmek için taktiklere taktik ekleyen Instagram’da birisine yürümenin de bi’ adabı vardır tabii ki…
Kimisi atılan fotoğraflara alevler yağdırarak dikkat çekmeye çalışır kimisi ise daha masum bir yol izler… O masum ama can alıcı taktikler içeren yöntemi X’te ‘@rosabuffay’ isimli kullanıcı dile getirdi.
Eğer bir kişi ısrarla sizin kendinizi paylaştığınız fotoğraflara değil de paylaştığınız kedi köpek fotoğraflarına mesajlar atıyorsa dikkat! Bi’ taktikte karşı karşıyasınız…
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Bir fotoğraf paylaşım uygulamasından daha çok başlangıçlara ve ayrılıklara da ev sahipliği yapan bir yer Instagram…
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Sosyal medyayla birlikte elbet ilişkilere dair yeni taktikler de öğrendik. Kimisi fotoğraflara alevler atarak ilgisini belli ederken kimisi daha sinsi bir yol izliyor…
X’te ‘@rosabuffay’ isimli kullanıcı, ‘yürüyen’ kişinin taktiğini ifşa etti...
Bir takipçisi "Aynı durumla karşı karşıyayım da ben planını çözemedim neymiş" diye sordu. Kullanıcı ise şu yanıtı verdi 👇
Gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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