Beğendiği Kadını Elde Etmek İçin Farklı Yöntem Deneyen Erkeğin Planını X Kullanıcısı İfşa Etti

Sosyal medya uygulamaları arasında özellikle Instagram aslında sadece fotoğraf paylaşma uygulaması değil ilişkilerin başladığı ve bittiği nokta da olabiliyor. Hoşlanılan kişiyi elde etmek için taktiklere taktik ekleyen Instagram’da birisine yürümenin de bi’ adabı vardır tabii ki…

Kimisi atılan fotoğraflara alevler yağdırarak dikkat çekmeye çalışır kimisi ise daha masum bir yol izler… O masum ama can alıcı taktikler içeren yöntemi X’te ‘@rosabuffay’ isimli kullanıcı dile getirdi.

Eğer bir kişi ısrarla sizin kendinizi paylaştığınız fotoğraflara değil de paylaştığınız kedi köpek fotoğraflarına mesajlar atıyorsa dikkat! Bi’ taktikte karşı karşıyasınız…