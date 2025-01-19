Hayatlarında İlk Kez Yasakla Karşılaşan Amerikalıların TikTok Yasağına Tepkisi
Hayatlarında İlk Kez Yasakla Karşılaşan Amerikalıların TikTok Yasağına Tepkisi
ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok uygulamasının yasaklanması yönünde karar almıştı. 19 Ocak'a kadar tanınan sürenin sonuna gelindi ve TikTok ABD'de yasaklandı. TikTok'un ABD'de hala erişime açık olması için, uygulamanın ABD'li bir şirkete devredilmesi gerekiyordu. Elon Musk'un satın alacağı iddia edildiği TikTok, bugün itibariyle erişime kapatıldı.
Hayatlarında muhtemelen ilk kez yasakla karşılaşan ABD'li gençlerin TikTok tepkisi ise büyüyor.
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ABD hükümeti, TikTok'un vatandaşlarının verilerini legal olmayan yollarla topladığını ve depoladığını iddia ederek TikTok'a dava açtı.
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Joe Biden, mahkeme kararının ardından TikTok'a 19 Ocak'a kadar süre tanımıştı. Bugün itibariyle, TikTok'a erişim yasaklandı.
Amerikalı TikTok kullanıcılarından ise yasağa tepki yağıyor: "Bir dakikada üç kez TikTok'u açtım, kapalı olduğunu unutup duruyorum."
"TikTok yerine hangi uygulamaya gireceğimi düşünüyorum."
"Uygulamam önümüzdeki 5 dakika içinde açılmazsa TikTok merkezinde ben"
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"TikTok'un kapanmasıyla Twitter'a akın edenler"
"VPN ile de açılmıyor"
"TikTok tam olarak video kaydederken gitmeye başladı ve BUM, gitti"
"TikTok'ta geziyorum ve sadece 30 dakikam kaldığını hatırladım"
"Pazartesi sabahı TikTok influencerları"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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