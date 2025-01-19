onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Hayatlarında İlk Kez Yasakla Karşılaşan Amerikalıların TikTok Yasağına Tepkisi

Hayatlarında İlk Kez Yasakla Karşılaşan Amerikalıların TikTok Yasağına Tepkisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.01.2025 - 10:28

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok uygulamasının yasaklanması yönünde karar almıştı. 19 Ocak'a kadar tanınan sürenin sonuna gelindi ve TikTok ABD'de yasaklandı. TikTok'un ABD'de hala erişime açık olması için, uygulamanın ABD'li bir şirkete devredilmesi gerekiyordu. Elon Musk'un satın alacağı iddia edildiği TikTok, bugün itibariyle erişime kapatıldı.

Hayatlarında muhtemelen ilk kez yasakla karşılaşan ABD'li gençlerin TikTok tepkisi ise büyüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD hükümeti, TikTok'un vatandaşlarının verilerini legal olmayan yollarla topladığını ve depoladığını iddia ederek TikTok'a dava açtı.

ABD hükümeti, TikTok'un vatandaşlarının verilerini legal olmayan yollarla topladığını ve depoladığını iddia ederek TikTok'a dava açtı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Çin merkezli TikTok'un ya ABD'de yasaklanmasına ya da haklarının Amerikalı bir şirkete devredilmesi gerektiğine karar verdi. TikTok'un itirazları ise sonuç vermedi.

Joe Biden, mahkeme kararının ardından TikTok'a 19 Ocak'a kadar süre tanımıştı. Bugün itibariyle, TikTok'a erişim yasaklandı.

Joe Biden, mahkeme kararının ardından TikTok'a 19 Ocak'a kadar süre tanımıştı. Bugün itibariyle, TikTok'a erişim yasaklandı.

Ülkelerinde TikTok’a giriş yapmak isteyen Amerikalı kullanıcılar, “ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef bu, TikTok'u şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor.” uyarısıyla karşılaştı.

TikTok, ABD'deki kullanıcılarına özel bir mesaj yayınladı;

Amerikalı TikTok kullanıcılarından ise yasağa tepki yağıyor: "Bir dakikada üç kez TikTok'u açtım, kapalı olduğunu unutup duruyorum."

"TikTok yerine hangi uygulamaya gireceğimi düşünüyorum."

"Uygulamam önümüzdeki 5 dakika içinde açılmazsa TikTok merkezinde ben"

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"TikTok'un kapanmasıyla Twitter'a akın edenler"

"VPN ile de açılmıyor"

"TikTok tam olarak video kaydederken gitmeye başladı ve BUM, gitti"

"TikTok'ta geziyorum ve sadece 30 dakikam kaldığını hatırladım"

"Pazartesi sabahı TikTok influencerları"

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın