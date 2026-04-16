Ne Kadar Yorgunsun?

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
16.04.2026 - 10:31

Ev işleri resmen bitmek bilmeyen bir görev listesi gibi... Her gün listeye yeni bir görev daha eklenirken, bazı günler de bunu yapacak enerjimiz kalmıyor. Peki sen ne kadar yorgunsun? Testi çöz ve cevabı öğren. 🧼

1. Sabah uyandığında kendini genelde nasıl hissedersin?

2. Uyandıktan sonra evi nasıl görürsün?

3. Aniden evine misafir geldi! Ne yaparsın?

4. Dışarıdan geldin ve üstünü değiştirdin... Daha sonra ne yaparsın?

5. Çamaşır makinesi bitti ve serilmesi lazım...

6. Lavaboda biriken bulaşıkları görünce ne yaparsın?

7. Buzdolabını ne zaman temizlersin?

8. Mutfakta işin var ama bulaşık makinesi de ağzına kadar dolu... Ne yaparsın?

Çok yorgunsun...

Bugün enerjin resmen sıfırın da altında... Bulaşık makinesi dolu, raflar tozlu, serilecek çamaşırlar var. Ama sen her şeyi görmezden geliyorsun ve şu an tek önceliğin sadece dinlenmek. Madem böyle hissediyorsun o zaman kendine izin ver. Ev işlerini sonra da halledersin. Yarın küçük bir toparlama ile işleri halletmeye başla ama bugün kesinlikle senin keyif günün.

Biraz yorgunsun...

Yorgunsun ama tamamen bitkin de değilsin. . Lavabodaki bulaşıklar seni biraz zorluyor ama gözünde büyütmeyi bıraktığın an onları çok kısa bir sürede halledebilirsin. Evi eski temiz düzenine getirmek için sadece birkaç dokunuş yeterli. Kendini zorlamadan ilerlemeye başla. Bu hem rahatlamanı sağlayacak hem de evde görünür bir düzen yaratacak.

İdare ediyorsun!

Sen çok yorgun sayılmazsın ama ruh halin her an dağılmaya da yakın... Yine de bazı işleri halledecek enerjin hala var. Bugün en basit işleri yap. Mesela mutfağı topla daha sonra da evi süpür. Planlı ve pratik hareket ederken üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey yok. Hatta biraz müzik dinlemek işleri daha keyifli hale getirir.

Enerjin yerinde!

Kendini resmen süper hissediyorsun ve ev işleri yapmak da seni asla yormuyor. Bunun en büyük sebebi de her zaman düzenli olman ve işleri biriktirmemen. Daha sonra kalan küçük işleri yapmaktan da gözün hiç korkmuyor. Adeta sana bir terapi gibi geliyor. Kalan işler de bitince ev hem parlıyor hem de modun tavan yapıyor.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
