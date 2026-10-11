Ne Çiçek Ne Pasta: 58 Yıllık Eşine Her Doğum Gününde Aynı Hediyeyi Veriyor
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Aksaray'ın Karkın köyünde yaşayan 77 yaşındaki Ramazan Keser, eşinin doğum gününü yıllardır aynı hediyeyle kutluyor. Ne çiçekçiye uğruyor ne de pastaneye; hediyeyi kendi bağında yetiştirdiği üzümlerden hazırlıyor. Kağıda sarılıp kurdeleyle bağlanan üzüm buketi, 58 yıllık eşi Ümmüş Keser'in yüzünü her seferinde güldürüyor.
Kaynak: DHA
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Karkın köyündeki çift geçimini kendi bağından sağlıyor
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Her doğum gününde çiçek yerine üzüm buketi
58 yılda birbirlerini hiç üzmediklerini söylüyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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