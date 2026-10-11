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Ne Çiçek Ne Pasta: 58 Yıllık Eşine Her Doğum Gününde Aynı Hediyeyi Veriyor

Ne Çiçek Ne Pasta: 58 Yıllık Eşine Her Doğum Gününde Aynı Hediyeyi Veriyor

Aksaray
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 08:07
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Aksaray'ın Karkın köyünde yaşayan 77 yaşındaki Ramazan Keser, eşinin doğum gününü yıllardır aynı hediyeyle kutluyor. Ne çiçekçiye uğruyor ne de pastaneye; hediyeyi kendi bağında yetiştirdiği üzümlerden hazırlıyor. Kağıda sarılıp kurdeleyle bağlanan üzüm buketi, 58 yıllık eşi Ümmüş Keser'in yüzünü her seferinde güldürüyor.

Kaynak: DHA

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Karkın köyündeki çift geçimini kendi bağından sağlıyor

Karkın köyündeki çift geçimini kendi bağından sağlıyor

Ramazan ve Ümmüş Keser, Aksaray'ın Karkın köyünde yaşıyor. İkisi de 77 yaşında. Çift, yıllardır kendi bağlarında yetiştirdikleri üzümle geçiniyor; ürünün bir kısmını taze satıyor, bir kısmını da pekmeze çevirip alıcısına ulaştırıyor.

Bağ işi kolay değil. Budamadan hasada, kazan başından satışa kadar her aşama ayrı bir emek istiyor. Ramazan Keser bu yaşta hala asmaların arasında; salkımları tek tek kesip sepete dolduruyor.

Çift bu evde 5 çocuk büyüttü. Çocukların hepsi evlenip kendi yuvasını kurdu, ev yeniden ikisine kaldı.

Her doğum gününde çiçek yerine üzüm buketi

Her doğum gününde çiçek yerine üzüm buketi

Ümmüş Keser'in doğum günü geldiğinde Ramazan Keser'in yolu çiçekçiye değil, kendi bağına çıkıyor. Asmalardan en dolgun salkımları seçiyor, onları kağıda sarıp kurdeleyle bağlıyor. Ortaya uzaktan bakınca çiçek buketini andıran, içinden ise mor üzüm salkımları çıkan bir hediye çıkıyor.

Bu yıl da gelenek bozulmadı. Keser, hazırladığı buketi evin önündeki kanepede oturan eşine uzattı. Ümmüş Keser'in yüzündeki gülümseme, aynı hediyenin yıllar sonra bile aynı sevinci yarattığını gösteriyordu.

Çift, buketi açtıktan sonra üzümleri evin önünde birlikte yedi. Keser, üzümlerden birini kendi eliyle eşine yedirdi.

58 yılda birbirlerini hiç üzmediklerini söylüyor

58 yılda birbirlerini hiç üzmediklerini söylüyor

Ramazan Keser, eşiyle 58 yıl önce evlendiklerini ve bu süre boyunca birbirlerini hiç üzmediklerini anlatıyor. Eşinin onun için çok kıymetli olduğunu, onu mutlu etmek için elinden geleni yaptığını ve doğum günlerinde hediyesini hiç eksik etmediğini söylüyor.

'Ben çiçeği de pastayı da bilmem ama eşimi çok sevdiğim ve ona değer verdiğim için bu hediyeyi hazırlıyorum' diyen Keser, eşinin bu hediyeden çok memnun olduğunu, onun mutluluğunu gördükçe geleneği her yıl sürdürdüğünü ifade ediyor.

Çocukların evden ayrılmasının ardından eşiyle baş başa kaldıklarını hatırlatan Keser'in kararı net: Bu geleneği ömrü yettiğince devam ettirecek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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