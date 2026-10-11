Ne Çiçek Ne Pasta: 58 Yıllık Eşine Her Doğum Gününde Aynı Hediyeyi Veriyor

Ramazan ve Ümmüş Keser, Aksaray'ın Karkın köyünde yaşıyor. İkisi de 77 yaşında. Çift, yıllardır kendi bağlarında yetiştirdikleri üzümle geçiniyor; ürünün bir kısmını taze satıyor, bir kısmını da pekmeze çevirip alıcısına ulaştırıyor.

Bağ işi kolay değil. Budamadan hasada, kazan başından satışa kadar her aşama ayrı bir emek istiyor. Ramazan Keser bu yaşta hala asmaların arasında; salkımları tek tek kesip sepete dolduruyor.

Çift bu evde 5 çocuk büyüttü. Çocukların hepsi evlenip kendi yuvasını kurdu, ev yeniden ikisine kaldı.