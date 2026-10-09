87 Yaşındaki Adam İki Ay Sonra Eve Dönen Eşini Görünce Ayağa Kalktı

Tekkurşun çiftinin evliliği 68 yıldır sürüyor ve bu sürenin büyük bölümünde mesleği de paylaştılar. Recai Tekkurşun yıllarca terzilik yaptı, Leziz Tekkurşun ise bu işte uzun yıllar onun kalfası oldu. Ustalık ile kalfalık arasındaki iş bölümü evin içine de taşındı: Recai Usta eşine bugün de 'Kalfa' diye sesleniyor.

Paylaşılan fotoğraflar arasında çiftin gençlik yıllarından kalma siyah-beyaz bir stüdyo karesi de var. O günden bugüne değişmeyen tek şey, birbirinin yanında geçen bir ömür.