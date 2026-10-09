87 Yaşındaki Adam İki Ay Sonra Eve Dönen Eşini Görünce Ayağa Kalktı
İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki terzi ustası Recai Tekkurşun, iki aylık hastane tedavisinin ardından eve dönen 83 yaşındaki eşi Leziz Tekkurşun'u görünce ayağa kalkıp ona sarıldı. Huzursuz bacak sendromu nedeniyle desteksiz yürümekte zorlanan Recai Usta'nın eşine doğru ilerlediği anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Leziz Hanım, yatağa bağımlı durumda ambulansla taburcu edilmişti; çift için bu, iki ay süren ayrılığın ardından ilk buluşma anıydı. 68 yıldır evli olan çiftin buluşmasını kızları Canan Tekkurşun sosyal medyada paylaştı. Terzi ve kalfa olarak yıllarca omuz omuza çalışan Tekkurşunların hikâyesi, kısa sürede çok sayıda kişiyi duygulandırdı.
İşte o anlar
68 yıldır evli çiftin ortak mesleği terzilikti: Recai Usta eşine hâlâ "Kalfa" diye sesleniyor
Leziz Hanım iki ay hastanede kaldı, yatağa bağımlı durumda ambulansla eve getirildi
Kızı Canan Tekkurşun görüntüleri "ölüm bizi ayırana dek" mesajıyla paylaştı
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