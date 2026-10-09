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87 Yaşındaki Adam İki Ay Sonra Eve Dönen Eşini Görünce Ayağa Kalktı

87 Yaşındaki Adam İki Ay Sonra Eve Dönen Eşini Görünce Ayağa Kalktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2026 - 15:05
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İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki terzi ustası Recai Tekkurşun, iki aylık hastane tedavisinin ardından eve dönen 83 yaşındaki eşi Leziz Tekkurşun'u görünce ayağa kalkıp ona sarıldı. Huzursuz bacak sendromu nedeniyle desteksiz yürümekte zorlanan Recai Usta'nın eşine doğru ilerlediği anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Leziz Hanım, yatağa bağımlı durumda ambulansla taburcu edilmişti; çift için bu, iki ay süren ayrılığın ardından ilk buluşma anıydı. 68 yıldır evli olan çiftin buluşmasını kızları Canan Tekkurşun sosyal medyada paylaştı. Terzi ve kalfa olarak yıllarca omuz omuza çalışan Tekkurşunların hikâyesi, kısa sürede çok sayıda kişiyi duygulandırdı.

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İşte o anlar

68 yıldır evli çiftin ortak mesleği terzilikti: Recai Usta eşine hâlâ "Kalfa" diye sesleniyor

68 yıldır evli çiftin ortak mesleği terzilikti: Recai Usta eşine hâlâ "Kalfa" diye sesleniyor

Tekkurşun çiftinin evliliği 68 yıldır sürüyor ve bu sürenin büyük bölümünde mesleği de paylaştılar. Recai Tekkurşun yıllarca terzilik yaptı, Leziz Tekkurşun ise bu işte uzun yıllar onun kalfası oldu. Ustalık ile kalfalık arasındaki iş bölümü evin içine de taşındı: Recai Usta eşine bugün de 'Kalfa' diye sesleniyor.

Paylaşılan fotoğraflar arasında çiftin gençlik yıllarından kalma siyah-beyaz bir stüdyo karesi de var. O günden bugüne değişmeyen tek şey, birbirinin yanında geçen bir ömür.

Leziz Hanım iki ay hastanede kaldı, yatağa bağımlı durumda ambulansla eve getirildi

Leziz Hanım iki ay hastanede kaldı, yatağa bağımlı durumda ambulansla eve getirildi

Leziz Tekkurşun iki ay boyunca hastanede tedavi gördü. Bu süre boyunca çift birbirinden ayrı kaldı. Tedavisi tamamlandığında Leziz Hanım yatağa bağımlı durumdaydı ve ambulansla evine getirildi.

Eşi Recai Tekkurşun'un kendi sağlık sorunu da ortada. Dinlenme anlarında bacaklarda rahatsız edici bir his ve sürekli hareket ettirme isteği yaratan huzursuz bacak sendromu nedeniyle yürümekte zorlanıyor, yardım almadan kalkıp adım atmakta güçlük çekiyor. Kızı Canan Tekkurşun'un anlattığına göre babası normal şartlarda tek başına kalkıp yürüyemiyor.

Kızı Canan Tekkurşun görüntüleri "ölüm bizi ayırana dek" mesajıyla paylaştı

Kızı Canan Tekkurşun görüntüleri "ölüm bizi ayırana dek" mesajıyla paylaştı

Evin güvenlik kamerası, Recai Usta'nın kendi imkânlarıyla ayağa kalkıp eşine doğru yürüdüğü ve ona sarıldığı anı saniye saniye kaydetti. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre odadaki aile bireyleri de bu sahne karşısında duygulandı.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Canan Tekkurşun, videoda vermek istedikleri mesajın 'ölüm bizi ayırana dek' olduğunu söyledi. Annesini iki aylık tedavinin ardından eve getirdiklerinde babasının onu karşılamak için ayağa kalktığını, normalde yapamadığı bir şeyi eşini görünce başardığını anlattı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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