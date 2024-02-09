Ne Ara Sevmişim Bu Kadar Seni Deli Gibi: Aşktan Bir Hal Olanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı
Ne Ara Sevmişim Bu Kadar Seni Deli Gibi: Aşktan Bir Hal Olanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı
Deliriyoruz aşktan! Sevdikçe sevesimizin geldiği günlerde dinleyip daha da gaza gelmelik şarkılar bu listede...
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1. Gülşen - Dillere Düşeceğiz Seninle
2. Yaşar - Kumralım
3. MFÖ - Hep Yaşın 19
4. Funda Arar - Yak Gel
5. Levent Yüksel - Zalim
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6. Özcan Deniz - Derin Duygular
7. Müslüm Gürses - Seni Yazdım
8. Nazan Öncel - Aşkım Baksana Bana
9. Canozan - Ağlama Ben Ağlarım
10. Barış Manço - Alla Beni Pulla Beni
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11. Gökhan Türkmen - Sen İstanbul'sun
12. Tuğkan - Kusura Bakma
13. KÖFN & Simge - Yakışıklı
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