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Ne Ara Sevmişim Bu Kadar Seni Deli Gibi: Aşktan Bir Hal Olanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı

etiket Ne Ara Sevmişim Bu Kadar Seni Deli Gibi: Aşktan Bir Hal Olanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 19:31

Deliriyoruz aşktan! Sevdikçe sevesimizin geldiği günlerde dinleyip daha da gaza gelmelik şarkılar bu listede...

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1. Gülşen - Dillere Düşeceğiz Seninle

2. Yaşar - Kumralım

3. MFÖ - Hep Yaşın 19

4. Funda Arar - Yak Gel

5. Levent Yüksel - Zalim

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6. Özcan Deniz - Derin Duygular

7. Müslüm Gürses - Seni Yazdım

8. Nazan Öncel - Aşkım Baksana Bana

9. Canozan - Ağlama Ben Ağlarım

10. Barış Manço - Alla Beni Pulla Beni

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11. Gökhan Türkmen - Sen İstanbul'sun

12. Tuğkan - Kusura Bakma

13. KÖFN & Simge - Yakışıklı

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