article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Nasıl Daha Hızlı Ütü Yapılır?

Erkan Tuna Budak
29.04.2026 - 11:53

Ütülü kıyafetler giymeyi seven ama ütü yapmayı sevmeyenler buraya! Ütü yapmayı daha katlanılabilir ve hızlı hale getirmek için klasik yöntemlere bağlı kalmanıza gerek yok. İşin içine biraz pratik zeka ve ufak hileler katarak o çamaşır dağını çok daha kısa sürede eritebilirsiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alüminyum folyodan destek almak aklınıza geldi mi?

Ütü masası kılıfının altına boydan boya alüminyum folyo yerleştirebilirsiniz. Folyo ısıyı yukarı yansıtacağı için kıyafetin ön yüzünü ütülerken arka yüzü de büyük oranda pürüzsüzleşir. Kaydedin, lazım olur!

Hafif nemliyken ütülemek zaman kazandırır.

Kıyafetler daha kurumadan ütülemek epey mantıklı aslında. Nemin içeriden yarattığı buhar etkisi en inatçı kırışıklıkların bile çabucak açılmasını sağlar. Sonuç olarak vakit nakittir diye boşuna dememişler.

Daha hızlı ütü yapmak için Philips Azur 8000 Serisi Buhalı Ütü ne güne duruyor?

Kumaş türüne göre ısı ayarı yapmak ve ütünün ısınmasını/soğumasını beklemek en büyük vakit kaybıdır. Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü ile bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kottan ipeğe tüm kıyafetleri ayar değiştirmeden peş peşe ütüleyebilir, sıfır yanık riski ve güçlü buharıyla ütü sürenizi yarı yarıya düşürebilirsiniz. Hem de kıyafetleri askıda ütüleyebilecek kadar güçlü!

Kıyafetleri dikey ütülemeyi deneyin.

Dolapta ezilmiş veya bir kez giyilip formu bozulmuş kıyafetler için masaya ihtiyacınız yok. Kıyafeti doğrudan askıya asıp Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü ile ütüleyin. Dikey ütüleme yapmak mı? Philips ile çok kolay.

Çamaşırları asarken nizami bir şekilde asmaya çalışın. Görseldeki gibi.

Çamaşırları kurutmalığa asarken sertçe çırpın ve omuz, paça gibi dikiş yerlerinden esneterek yerleştirin. Kırışıklıkların çoğu baştan düzeleceği için masada harcadığınız süre kısalır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yakaları ve manşetleri içten ütüleyin.

Gömlek ütülerken yaka ve manşetlerin kenarlarında potluk oluşması sık karşılaşılan bir durumdur. Açıkçası çok da can sıkıcı bir durum... Bu bölgeleri kumaşın iç tarafında kalan yüzünden dışa doğru ütülemek hatasız ve hızlı sonuç verir.

Pile çizgilerine sabun sürerek ütü yapın desek?

Kumaş pantolonların ve eteklerin ütü çizgisini tek seferde tutturmak zordur. Kat yerine iç taraftan hafifçe kuru beyaz sabun sürerseniz çizgi ilk geçişte netleşir ve kolay kolay bozulmaz.

Yatak çarşaf ve nevresimlerini katlayarak ütülemeyi deneyin.

Çarşaf ve nevresimleri tamamen açarak ütülemek kadar zor bir şey yok. Neresini ütülediğimizi unutuyoruz ve büyük zaman kaybı oluyor. Büyük parçaları dörde katlayın ve ütünüzün buhar gücünü kullanarak sadece en üst katmanın üzerinden geçin.

Makineyi tıka basa doldurmayın. Zamanınızdan çalıyor.

Kırışıklıkları önleme işi aslında yıkama aşamasında başlar. Çamaşır makinesini ağzına kadar doldurarak zaman kazandığımızı düşünüyoruz ama böyle yapmak kıyafetlerin içeride ezilmesine neden olur. Kazanda bir karışlık boşluk bırakırsanız kumaşlar makineden çok daha düz çıkar ve ütüde sizi yormaz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın