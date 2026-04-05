Narin Güran Davasında Nevzat Bahtiyar Yeniden Yargılanacak
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın hayatını kaybetmesi uzun süre Türkiye’nin gündeminde yer almıştı. Ufak çocuğun ölümü nedeniyle annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve cezalar Yargıtay tarafından onanmıştı. Narin’in cansız bedenini amcası Salim Güran’ın emriyle dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay, “eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek cezayı bozmuştu. Nevzat Bahtiyar yarın yeniden hâkim karşısına çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Narin Güran, 21 Ağustos 2024 yılında kaybolmuş ve uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra cansız olarak bulunmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın