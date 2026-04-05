Narin Güran Davasında Nevzat Bahtiyar Yeniden Yargılanacak

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.04.2026 - 15:19

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın hayatını kaybetmesi uzun süre Türkiye’nin gündeminde yer almıştı. Ufak çocuğun ölümü nedeniyle annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve cezalar Yargıtay tarafından onanmıştı. Narin’in cansız bedenini amcası Salim Güran’ın emriyle dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay, “eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek cezayı bozmuştu. Nevzat Bahtiyar yarın yeniden hâkim karşısına çıkacak.

Narin Güran, 21 Ağustos 2024 yılında kaybolmuş ve uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra cansız olarak bulunmuştu.

Diyarbakır’da küçük kızın hayatını kaybettiği olay uzun süre gündemi meşgul etmişti. Birçok komplo teorisinin de ortaya atıldığı olay sonrasında görülen davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Güran ailesinin komşusu olan Nevzat Bahtiyar ise küçük kızın cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf etmiş ve mahkemeden 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onarken Nevzat Bahtiyar hakkında verilen kararı ise bozmuştu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Bahtiyar hakkında verilen cezayı bozmasının ardından dosya Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş, mahkeme Bahtiyar’ın tutukluluğuna ilişkin değerlendirmede bulunarak tensip zaptı hazırlamıştı.

Tensip zaptında; kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, tutuklulukta geçirdiği süre, iddianamede işlediği iddia edilen suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eyleminin CMK’nin 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu gerekçeleriyle mahkeme, Bahtiyar’ın tutukluluk hâlinin devamına karar vermişti.

Sanık Bahtiyar’ın tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazılarak duruşmada hazır edilmesi kararlaştırılmış, mahkeme duruşmanın 6 Nisan’da yapılmasına hükmetmişti.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
