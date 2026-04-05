Narin Güran Davasında Nevzat Bahtiyar Yeniden Yargılanacak

Diyarbakır’da küçük kızın hayatını kaybettiği olay uzun süre gündemi meşgul etmişti. Birçok komplo teorisinin de ortaya atıldığı olay sonrasında görülen davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Güran ailesinin komşusu olan Nevzat Bahtiyar ise küçük kızın cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf etmiş ve mahkemeden 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onarken Nevzat Bahtiyar hakkında verilen kararı ise bozmuştu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Bahtiyar hakkında verilen cezayı bozmasının ardından dosya Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş, mahkeme Bahtiyar’ın tutukluluğuna ilişkin değerlendirmede bulunarak tensip zaptı hazırlamıştı.

Tensip zaptında; kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, tutuklulukta geçirdiği süre, iddianamede işlediği iddia edilen suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eyleminin CMK’nin 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu gerekçeleriyle mahkeme, Bahtiyar’ın tutukluluk hâlinin devamına karar vermişti.

Sanık Bahtiyar’ın tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazılarak duruşmada hazır edilmesi kararlaştırılmış, mahkeme duruşmanın 6 Nisan’da yapılmasına hükmetmişti.