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Narin Güran Davasında Nevzat Bahtiyar İçin 'Müebbet Hapis' Talebi

Narin Güran Davasında Nevzat Bahtiyar İçin 'Müebbet Hapis' Talebi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.06.2025 - 21:39

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf savcısı, 'Suç delillerini gizleme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar İçin Yargıtay'a başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında dava açılmıştı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında dava açılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davaya ilişkin 944 sayfalık gerekçeli karar, 23 Ocak'ta açıklanmıştı.

İstinaf savcısı, Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza için harekete geçti. Savcı, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan itirafçı Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'a başvurdu.

İstinaf savcısı, Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza için harekete geçti. Savcı, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan itirafçı Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'a başvurdu.

Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması talep edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu, 'müşteki' sıfatıyla da baba Arif Güran ve sanık avukatları tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen istinaf başvuru dilekçelerine ilişkin çalışmaları tamamlamıştı. Mahkeme, 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları dilekçelerini değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine göndermişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu tarafından Nevzat Bahtiyar'a 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapılmış, sunulan dilekçelerde sanığın 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatları da istinaf başvurularında, müvekkillerinin aleyhine yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmesi ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 4 yıl 6 ay hapis cezasının müvekkil lehine kaldırılması ve tahliyesine karar verilmesi talebinde bulunmuştu.

Narin Güran'ın babası Arif Güran adına avukatı da sanık Nevzat Bahtiyar'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasının kaldırılarak, sanığın TCK'nin 82/1-e maddesi uyarınca "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Narin Güran'ın babası Arif Güran adına avukatı da sanık Nevzat Bahtiyar'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasının kaldırılarak, sanığın TCK'nin 82/1-e maddesi uyarınca "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın avukatları ise müvekkillerinin 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan çarptırıldıkları hükmün kaldırılarak, tahliye ve beraat kararı verilmesini talep etmiş, ayrıca amca Salim Güran'ın avukatı, sanık Nevzat Bahtiyar'ın 'çocuğun kasten öldürülmesi, çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti tahdit' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi talebinde bulunmuştu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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