Narin Güran Davasında Nevzat Bahtiyar İçin 'Müebbet Hapis' Talebi

Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması talep edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu, 'müşteki' sıfatıyla da baba Arif Güran ve sanık avukatları tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen istinaf başvuru dilekçelerine ilişkin çalışmaları tamamlamıştı. Mahkeme, 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları dilekçelerini değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine göndermişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu tarafından Nevzat Bahtiyar'a 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapılmış, sunulan dilekçelerde sanığın 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatları da istinaf başvurularında, müvekkillerinin aleyhine yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmesi ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 4 yıl 6 ay hapis cezasının müvekkil lehine kaldırılması ve tahliyesine karar verilmesi talebinde bulunmuştu.