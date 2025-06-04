Narin Güran Davasında Nevzat Bahtiyar İçin 'Müebbet Hapis' Talebi
8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf savcısı, 'Suç delillerini gizleme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar İçin Yargıtay'a başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında dava açılmıştı.
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İstinaf savcısı, Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza için harekete geçti. Savcı, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan itirafçı Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'a başvurdu.
Narin Güran'ın babası Arif Güran adına avukatı da sanık Nevzat Bahtiyar'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasının kaldırılarak, sanığın TCK'nin 82/1-e maddesi uyarınca "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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