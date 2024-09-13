Narin Güran Cinayetinde Tüm Yaşananlar: Kim Ne Dedi, Neden Tutuklandı?
Narin Güran Cinayetinde Tüm Yaşananlar: Kim Ne Dedi, Neden Tutuklandı?
Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın birçok aile üyesi gözaltına alınmış ve anne ile abisi dahil toplam 10 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Nevzat Bahtiyar isimli Narin’in köylüsü, minik kızın cansız bedenini dere kenarına amca Salim Güran’ın emriyle attığını itiraf etmişti. Ancak Salim Güran iddiaları reddetmişti. Tüm yönüyle sürdürülen soruşturma Türkiye’nin gündeminde kalmaya devam ediyor. İşte Narin’in sırra kadem bastığı 21 Ağustos tarihinden itibaren yaşananlar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır’da bulunan Tavşantepe Köyü’nde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos’ta Kur’an kursundan çıkmış ve sonrasında bir daha kendinden haber alınamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Narin, kurstan beraber çıktığı arkadaşlarının “oyun oynayalım” teklifini “yorgunum, eve gideceğim” diyerek reddetmiş ve sırra kadem basmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler Narin’in son görüntüleri oldu.
Davayı yakından takip eden Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin’in 21 Ağustos’ta saat 15.15 ile 15.40 arasında yaşananlar yüzünden hayatını kaybettiğini iddia etti.
Narin’in “kaybolması” sonrasında anne Yüksel Güran, bazı sabah programlarına bağlanarak ve haber ajanslarına konuşarak “Kızımı geri getirin” demişti. Anne Güran’ın, oğlu Enes ile ilgili yaptığı açıklamalar ise sır kayboluşta kafaları karıştıran ilk açıklama olmuştu.
Anne Güran, televizyon programına bağlanarak, “Oğlum ve iki arkadaşı o gün arka bahçede tütün içip, bir köpeğe zarar vermişler. Ben bunu bizden şüphelenirler diye jandarmaya söylemedim” demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soruşturmanın başında bulunan İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım’ın 28 Ağustos’ta yaptığı “sonuca çok yaklaştık” açıklaması ise iyi haber bekleyen herkesi sevindirmişti.
Annenin açıklamaları sonrasında şüphelerin üzerine yoğunlaştığı abi Enes Güran gözaltına alınmıştı. Abi Güran’ın kolunda bulunan ısırık izleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelenmiş ancak izlerin kime ait olduğu tespit edilememişti. Enes Güran ise kolundaki ısırık izlerini kendisinin sinirle yaptığını iddia etmişti. Enes Güran serbest kalmıştı.
Narin Güran günler geçtikçe bulunamamış ve kamuoyunun ilgisi çok daha fazla minik çocuğu yönelmişti.
Soruşturmada ilk tutuklama ise Narin kaybolduktan 10 gün sonra geldi. Narin’in amcası ve aynı zamanda köyün muhtarı olan Salim Güran tutuklandı.
Salim Güran’ın tutuklanma sebebi olarak tanık ifadesi ve kullandığı araçta Narin’e ait DNA örnekleri bulunması gösterildi. Benzinlikte çalışan bir kişi, Salim Güran’ın aracının yan koltuğunda battaniyeye sarılmış şekilde Narin’i gördüğünü iddia etmişti. Amca Güran ise suçlamaları kabul etmedi. Narin’in kaybolduğu gün ve saatte tarlarda olduğunu iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm Türkiye umutla “Narin bulundu” haberini beklerken maalesef minik çocuğun cansız bedeni 8 Eylül’de, kaybolduktan 19 gün sonra evlerine yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bir çuvalın içerisinde bulundu.
Narin’in katledilmiş minik bedeninin bulunması sonrasında jandarma ekipleri, çoğu aile üyesi toplam 24 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan arasında bulunan ve Narin ile aynı köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi ise olayın aydınlatılma çalışmasında en önemli ilk bulgu oldu. Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini çuval içinde dere kenarına kendisinin bıraktığını itiraf etti. Tutuklanan Nevzat Bahtiyar, Narin’in cesedini kendisine ise amca Salim Güran’ın verdiğini iddia etti.
Soruşturmada ikinci tutuklu Nevzat Bahtiyar olurken, gözaltındaki aile üyelerinin çapraz sorgusu da başladı.
Baba Arif Güran, 21 Ağustos’ta köyün dışında olduğunu söyledi ki gerçekten Silvan ilçesine davetiye dağıtmak için gitmişti. Baba Arif Güran serbest kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anne Yüksel Güran ile abi Enes Güran ise tutuklandı. Mahkeme, tutulamanın gerekçesi olarak verilen şüpheli ve tutarsız ifadeleri gösterdi.
Ayrıca, anne ve abi ile birlikte, amca Fuat Güran, kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy cezaevine gönderildi.
Soruşturmada şu ana kadar toplam 10 kişi tutuklandı ancak cinayeti kimin işlediği henüz belli değil. Kimse suçu itiraf etmedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın