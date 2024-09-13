Narin Güran Cinayetinde Tüm Yaşananlar: Kim Ne Dedi, Neden Tutuklandı?

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın birçok aile üyesi gözaltına alınmış ve anne ile abisi dahil toplam 10 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Nevzat Bahtiyar isimli Narin’in köylüsü, minik kızın cansız bedenini dere kenarına amca Salim Güran’ın emriyle attığını itiraf etmişti. Ancak Salim Güran iddiaları reddetmişti. Tüm yönüyle sürdürülen soruşturma Türkiye’nin gündeminde kalmaya devam ediyor. İşte Narin’in sırra kadem bastığı 21 Ağustos tarihinden itibaren yaşananlar…