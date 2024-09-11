Salim Güran'ın Oğlunun Sosyal Medya Paylaşımları İfşa Edildi

Mynet uzun süredir ülkenin gündemini meşgul eden Güran ailesinin sosyal medya paylaşımlarını inceledi. Aile üyelerinin lüks hayatları dikkat çekti. Pahalı araçlarını paylaşan aile üyelerinden biri de katil zanlısı amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran. Salim Güran ifadede oğlu Devran Güran'ın ismini verince fotoğraflarına yorumlar geldi.