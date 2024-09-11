Salim Güran'ın Oğlunun Sosyal Medya Paylaşımları İfşa Edildi
Salim Güran'ın Oğlunun Sosyal Medya Paylaşımları İfşa Edildi
Mynet uzun süredir ülkenin gündemini meşgul eden Güran ailesinin sosyal medya paylaşımlarını inceledi. Aile üyelerinin lüks hayatları dikkat çekti. Pahalı araçlarını paylaşan aile üyelerinden biri de katil zanlısı amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran. Salim Güran ifadede oğlu Devran Güran'ın ismini verince fotoğraflarına yorumlar geldi.
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Narin Güran'ın katil zanlısı ve amcası olan Tavşantepe Köyü muhtarı ifadesinde Facebook ve TikTok hesapları olduğunu söylemiş telefonunda da oğlu Devran adına kayıtlı Instagram hesabı olduğunu ve hesabın kullanıcısının da oğlunun olduğunu öne sürmüştü.
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O hesaba "Alçaklar sizi", "O katil babandan utan" şeklinde yorumlar atıldığı görüldü.
Devran Güran'ın hesabındaki paylaşımlar ise dikkat çekiciydi.
Lüks araçlarda çekilen fotoğraflar ortaya çıktı.
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