Narin Güran Cinayetinde Karar: Nevzat Bahtiyar'a Verilen Ceza Belli Oldu!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2026 - 11:37

Narin Güran cinayeti davasında 4,5 yıl hapse çarptırılan, Yargıtay’ın ‘Kasten öldürmeye yardım’ suçundan yargılanması gerektiğini belirterek bozduğu karar sonrası yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar’a mahkeme tarafından kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl ceza verildi.

Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar kakkında karar çıktı.

Narin Güran cinayeti davasında hakkında verilen hapis cezasının bozulmasının ardından yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar 'nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nevzat Bahtiyar'ın Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan yargılandığı duruşma başladı.

Mahkeme salonunda Narin'in babası Arif Güran ile Güran ailesinin yakınları, sanık Nevzat Bahtiyar ile yakınları, sanık ve tanık avukatları hazır bulundu.

Duruşma salonuna ayrıca çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi yerleştirildi. Mahkeme, Arif Güran'ın avukatlarının reddi hakim talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, Nevzat Bahtiyar’ın 'nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' suçundan 17 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
