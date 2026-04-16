Narin Güran Cinayetinde Karar: Nevzat Bahtiyar'a Verilen Ceza Belli Oldu!

Narin Güran cinayeti davasında hakkında verilen hapis cezasının bozulmasının ardından yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar 'nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nevzat Bahtiyar'ın Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan yargılandığı duruşma başladı.

Mahkeme salonunda Narin'in babası Arif Güran ile Güran ailesinin yakınları, sanık Nevzat Bahtiyar ile yakınları, sanık ve tanık avukatları hazır bulundu.

Duruşma salonuna ayrıca çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi yerleştirildi. Mahkeme, Arif Güran'ın avukatlarının reddi hakim talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, Nevzat Bahtiyar’ın 'nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' suçundan 17 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.