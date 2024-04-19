Nagehan Alçı’dan AK Parti Kulisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Havası Nasıl?
Nagehan Alçı’dan AK Parti Kulisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Havası Nasıl?
31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP’nin ardından ikinci parti konumuna düşen AK Parti’de, genel başkan da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alacağı kararlar merakla bekliyor. Gazeteci Nagehan Alçı, bugün AK Parti kulislerinde konuşulanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel olarak havasını yazdı.
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Yerel seçimlerde yaşanan ciddi kayıp sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem partide hem de kabinede ciddi değişikliklere yer vereceği iddia ediliyordu.
Nagehan Alçı, Habertürk’teki köşe yazısında AK Parti kulislerinde konuşulanları yazdı.
“Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘mod’u ile başlayayım… Bu sonuçlara çok öfkeli ve etrafına kızgın olduğu yönünde birçok haber ve yorum yapılıyor. Bunlar kesinlikle doğru değil. Tayyip Erdoğan son derece sakin ve hatta etrafındakiler onun şaşırtıcı derecede dingin olduğunu söylüyorlar. “Kader planı içinde ne varsa o olacak” rahatlığı içinde diyorlar. “Reis, ‘biz seferden sorumluyuz elimizden geleni yaparız, gerisini Allah’a bırakırız’ der” diyorlar.”
“Erdoğan bayramda Marmaris’te kapanıp saatlerce rapor okudu ve seçim sonuçları konusunda bilgilendirme aldı. Bundan sonra da bir süre il il, ilçe ilçe sonuç değerlendirmelerini okuyup, değerlendirecek. Atacağı adımlar konusunda acele etmeyecek. Ama muhakkak ciddi adımlar atacak. Ancak bu adımların ne olacağını kimse henüz bilmiyor zira henüz parti teşkilatlarından MKYK’ya, kabineden adaylara her şey ince ince masaya yatırılıyor.”
“Tayyip Erdoğan’ın kimseyi dinlemediği yönünde özellikle muhalif çevrelerde yaygın bir kanaat var. Bu doğru bilgi değil. Eleştiriler bizi gerçeklerden uzaklaştırmamalı. Erdoğan siyasi hayatı boyunca dinlemeyi çok iyi bilen bir siyasetçi oldu. Bu kadar uzun süre iktidarda kalmasının en önemli sebeplerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Herkesi kesmeden dinler ama son kararı tek başına kendi verir. Çarşamba günü MKYK toplantısına katılım disiplin kurulu vs ile birlikte 100 kişiden fazlaymış. Herkes teker teker konuşmuş.”
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O oooooo beyefendi hala degerlendirecek hala görmeyen görmediği şeyi nasıl degerlendirecek sorun bir emeklimi ne sorunlar var yarattıkları bence siz bırakın ... Devamını Gör
2. Ci sırada az, Akp ne zaman kapatılır merak içindeyim..