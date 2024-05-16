Naci Görür’ün Antalya Uyarısı: “Kent 3 Ayrı Fay Hattından da Etkilenebilir”

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrasında faydaki stres birikiminin Helen Kıbrıs zonunda yoğunlaştığını hatırlatan Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’nın da bu hatta oluşacak depremden etkilenebileceğini ifade etti. Görür ayrıca, Beyşehir ve Fethiye-Burdur zonunda yaşanacak depremler için de uyarıda bulundu.