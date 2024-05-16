Naci Görür’ün Antalya Uyarısı: “Kent 3 Ayrı Fay Hattından da Etkilenebilir”
Naci Görür’ün Antalya Uyarısı: “Kent 3 Ayrı Fay Hattından da Etkilenebilir”
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrasında faydaki stres birikiminin Helen Kıbrıs zonunda yoğunlaştığını hatırlatan Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’nın da bu hatta oluşacak depremden etkilenebileceğini ifade etti. Görür ayrıca, Beyşehir ve Fethiye-Burdur zonunda yaşanacak depremler için de uyarıda bulundu.
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Bilim Akademisi Üyesi, Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) toplantısına katıldı.
Antalya’nın istenirse depreme dayanaklı bir kent yapılacağının altını çizen Naci Görür, kenti etkileyecek 3 deprem fayını işaret etti.
“Birincisi Fethiye-Burdur fay zonu burada olabilecek bir deprem 100 kilometre çapındaki bir alana afet boyutunda zarar verebilir. İkincisi Beyşehir, üçüncüsü de Antalya’nın güneyinde yer alan Helen-Kıbrıs fay zonudur.”
“Bu bahsettiğim üç zonda şu anda stres birikiyor. Ayrıca, ülkenin kimi yerlerinde olan faylar diğer yerlerdeki faylara stres biriktirebilir. Oranın vaktinden önce harekete geçip deprem üretmesine sebep olabilir. “
“6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin Helen-Kıbrıs zonunda stres artımına neden olma ihtimali büyüktür. Biz 6 Şubat depremleri olduğu zaman Kıbrıs’a dikkat diye uyarı verdik. Halen o uyarı geçerlidir. Bu stres bir raddeye kadar birikir ve fay orada kırılarak deprem üretir. Fayda yeterince stres biriktiği zaman doğa matematik gibi çalışır, pat diye deprem vurur"
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