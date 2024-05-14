Naci Görür'den Açıklama: Bingöl’de Yerin Altından Gelen Gizemli Ses Deprem Habercisi mi?

Bingöl’de yerin altından gelen gizemli bir sesin deprem habercisi olduğu yönünde yayılan iddialar sonrası Prof. Dr. Naci Görür devreye girdi. Naci Görür, 'Tahmin ettiğim kadarıyla bu ses, yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor” dedi.