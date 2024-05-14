Naci Görür'den Açıklama: Bingöl’de Yerin Altından Gelen Gizemli Ses Deprem Habercisi mi?
Naci Görür'den Açıklama: Bingöl’de Yerin Altından Gelen Gizemli Ses Deprem Habercisi mi?
Bingöl’de yerin altından gelen gizemli bir sesin deprem habercisi olduğu yönünde yayılan iddialar sonrası Prof. Dr. Naci Görür devreye girdi. Naci Görür, 'Tahmin ettiğim kadarıyla bu ses, yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor” dedi.
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Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Yenidal Köyü kırsalında, yer altından seslerin geldiği öne sürülen görüntüler, sosyal medyada “Büyük bir depremin habercisi” notuyla paylaşıldı.
Görüntülerde topraktan çıkan sesler duyulurken, köylülerin ihbarıyla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı. İncelemede zehirli gaz tespit edilmedi. 👇
Konunun Twitter'da gündem olmasının ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den de açıklama geldi.
Görüntüde yer alan seslerin sebebini uzaktan tespit etmenin zor olduğunu söyleyne Prof. Dr. Naci Görür, “Benim senin kaydından tahmin ettiğim kadarıyla, bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor.” ifadelerini kullandı.
Naci Görür'ün paylaşımı 👇
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