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Prof. Dr. Naci Görür 'Halkı Korkutuyorsun' Yorumlarına Sert Çıktı! 'Bunlar Neyin Kafası'

Prof. Dr. Naci Görür 'Halkı Korkutuyorsun' Yorumlarına Sert Çıktı! 'Bunlar Neyin Kafası'

Naci Görür
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.04.2024 - 11:43

Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı deprem uyarılarına gelen 'Halkı korkutuyorsun' yorumlarına sert tepki gösterdi. Görür, 6 Şubat depremi öncesi sunucu Aslı Şafak ile yaptığı programdan bir kesit paylaşarak 'Bu konuşmadan kısa bir süre sonra 50 binden fazla insanımız öldü. Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz?' dedi.

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Prof. Dr. Naci Görür, deprem uyarıları sebebiyle aldığı 'Halkı korkutuyorsunuz' eleştirilerine sosyal medya hesabı üzerinden sert yanıt verdi.

Prof. Dr. Naci Görür, deprem uyarıları sebebiyle aldığı 'Halkı korkutuyorsunuz' eleştirilerine sosyal medya hesabı üzerinden sert yanıt verdi.

Eleştirilere 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri öncesi Bloomberg ekranlarında Aslı Şafak'la yaptığı programdan bir kesitle cevap veren Görür, 'Bu son gönderiyi ocak 2023’de yani depremden önce yapmışım. Şimdi kimi insanlar niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsun diyorlar. Ne kafası bunlar?' dedi.

Paylaşımı sonrası bir paylaşım daha yapan Görür, 'Bu konuşmadan kısa bir süre sonra 50 binden fazla insanımız öldü. Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz?' dedi.

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