Prof. Dr. Naci Görür 'Halkı Korkutuyorsun' Yorumlarına Sert Çıktı! 'Bunlar Neyin Kafası'
Prof. Dr. Naci Görür 'Halkı Korkutuyorsun' Yorumlarına Sert Çıktı! 'Bunlar Neyin Kafası'
Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı deprem uyarılarına gelen 'Halkı korkutuyorsun' yorumlarına sert tepki gösterdi. Görür, 6 Şubat depremi öncesi sunucu Aslı Şafak ile yaptığı programdan bir kesit paylaşarak 'Bu konuşmadan kısa bir süre sonra 50 binden fazla insanımız öldü. Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz?' dedi.
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Prof. Dr. Naci Görür, deprem uyarıları sebebiyle aldığı 'Halkı korkutuyorsunuz' eleştirilerine sosyal medya hesabı üzerinden sert yanıt verdi.
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